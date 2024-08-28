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Упорные усилия в Эдеме: Леверкузен продолжает усердно трудиться

Проб országение сложностей: Байер Леверкузен продвигается в Кубке, встречаясь с серьезными оппонентами из четвертого дивизиона.

 and  Melissa Williams
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- Упорные усилия в Эдеме: Леверкузен продолжает усердно трудиться

Байер 04 под руководством главного тренера Хаби Алонсо смог пробиться во второй раунд Кубка Германии, обыграв команду нижнего дивизиона FC Карл Цейсс Йена со счётом 1:0. Матч не был образцом блестящей игры, так как Байеру было непросто на протяжении всего матча. На глазах 15 000 зрителей на стадионе "Эрнст-Аббе-Спортфельд" гол, принесший победу, забил Йонас Hofmann (52-я минута). Обладатели Кубка и чемпионы предыдущего сезона, Байер праздновал победу. Жеребьёвка следующего раунда состоится в воскресенье (17:10 по центральноевропейскому времени) в Дортмундском футбольном музее.

Недооценка Йены, бескомпромиссных лидеров Regionalliga Nordost, стала ошибкой. Их план был прост: не пропустить ранний гол. Это им удалось благодаря упорной обороне и неэффективной атаке Байера. Выстрел Амина Адли (16-я минута) едва не попал в створ ворот, вызвав кратковременную панику, но был признан офсайдом. Громкие кричалки фанатов Йены "Вы хотите стать немецкими чемпионами?" не утихли, несмотря на промах Патрика Шика (25-я минута) и второй удар Адли в стойку (31-я минута). Лучший шанс Йены был у Седжера (42-я минута), но он не попал в створ.

Гол в ворота Байера стал бы первым для Тюрингии, ведь в прошлом они уже проигрывали со счётом 0:2 в 1992 году и 0:4 в 2012 году.

Гол Hofmann'а после подачи с углового

Алонсо внес изменения в перерыве, выпустив на левый фланг Алехандро Гримальдо. Этот ход сработал, так как Гримальдо сделал подачу, которую Hofmann замкнул головой, забив победный гол. Йена продолжала упорно бороться и почти сравняла счёт благодаря выходу на замену Кая Зейдманна (65-я минута). Алонсо ответил на это ещё большими перестановками, выпустив Флориана Вирца, Джерими Фримпонга и Гранта Ксаки. Однако Нилс Бютцен не смог воспользоваться отличным шансом после углового (77-я минута). В компенсированное время Хамза Мукадж не смог воспользоваться пустыми воротами, что позволило Байеру одержать победу со счётом 1:0.

Другие команды из их лиги могли бы воспринять этот матч как выигрышный, учитывая историю Байера против них. Включение таких команд в потенциальные соперники для будущих матчей может создать серьезные проблемы для Байера.

Несмотря на стойкую игру Йены, включающую несколько опасных моментов и впечатляющую игру в обороне, было очевидно, что они уступают Байеру в опыте и таланте, что продемонстрировал гол Hofmann'а после подачи с углового.

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