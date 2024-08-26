- Упитый водитель выходит с дороги

В центре главной улицы Бременхафена пьяная водительница остановилась и попросила помощи с парковкой. Помощь пришла, также нетрезвая, как указано в полицейском отчете. Прохожие заметили, что в прошлую пятницу вечером женщина с трудом удерживала свою машину в полосе. Она ехала зигзагами, переходя из полосы в полосу, и подвергала опасности таксиста и велосипедиста.

Озабоченные свидетели сообщили об этом в authorities. После проведения теста на алкоголь на месте, офицеры обнаружили, что женщина "полностью не способна управлять автомобилем". Оба - и женщина, и тот, кто предложил помощь с парковкой, были доставлены в полицейский участок для сдачи крови. Согласно отчетам, они оба могут быть привлечены к ответственности за пьяное вождение.

В полицейском отчете указано, что оба - женщина и ее помощник - находились в состоянии опьянения, что привело к их аресту за опасное вождение. Несмотря на их состояние, они оба могут ожидать серьезных последствий за свои действия.

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