Упадк Моста Каролы подчеркивает состояние разрушенных общественных структур.

Федеральные и местные политики пренебрегали содержанием инфраструктуры в течение некоторого времени, предупреждают эксперты. Это бездействие увеличивает вероятность инцидентов, подобных обрушению моста Карла в Дрездене. Требуется финансирование, но федеральный министр транспорта Виссинг приуменьшает проблему, перекладывая вину на других.

Частичное обрушение моста Карла в Дрездене вызвало опасения по поводу инфраструктуры в Германии. Требования о выделении средств звучат все громче. В Дрездене необходимо разобраться, как восстановить этот важный транспортный маршрут, учитывая текущее напряженное финансовое положение города.

Эксперт по мостам Мартин Мертенс критикует плохое состояние многих больших мостов в Германии. "В сущности, можно сказать, что все мосты, построенные до 1980 года, являются нашими главными проблемами со здоровьем", - сказал профессор из Университета Бохума агентству ДПА. К сожалению, большинство из них было построено в результате послевоенного строительного бума. Политике необходимо действовать. "Дрезден ясно показывает: время пять минут до полуночи".

Ассоциация городов и общин Германии призывает к "инвестиционному буму инфраструктуры" из-за плохого состояния мостов. Общины не имеют финансовых ресурсов для немедленных ремонтов, заявил Андре Бергхейгер, генеральный директор ассоциации, группе СМИ Funke. "Обрушение моста Карла в Дрездене мощно демонстрирует, что Германия живет на задолженность".

Президент Центральной ассоциации немецкой строительной промышленности Вольфганг Шуберт-Рааб также считает, что инвестиции срочно необходимы, как сообщается в заявлении. Он описал обрушение в Дрездене как "печальное воплощение немецкой инфраструктуры", которое подчеркивает необходимость срочных действий.

Главная ассоциация немецкой строительной промышленности призывает сделать ремонт мостов в Германии приоритетом после частичного обрушения. "Инцидент в Дрездене ясно показывает, насколько хрупка наша транспортная инфраструктура и насколько важную роль играют наши мосты", - сказал Тим-Оливер Мюллер, генеральный директор ассоциации, агентству ДПА. Акцент должен быть сделан на этих жизненно важных артериях. Это относится не только к Дрездену, но и к другим случаям. "Это политическая ответственность и социальный долг".

В бюджетном дебате в бундестаге федеральный министр транспорта Волкер Виссинг подчеркнул, что в следующем году будет выделено более девяти миллиардов евро на инвестиции в федеральные дороги и мосты. В отношении обрушения моста Карла в Дрездене он подчеркнул, что оно находится под муниципальной ответственностью и не влияет на федеральный бюджет. "Однако очевидно, что если в инфраструктуру не вкладывать должным образом, такие ситуации могут быть опасными".

Никаких доказательств внешнего вмешательства

В ранние утренние часы в четверг примерно 100-метровый участок моста Карла, на котором были трамвайные пути, пешеходная дорожка и велосипедная дорожка, обрушился в Эльбу. Никто не пострадал. Остающийся участок моста также считается находящимся под угрозой обрушения. Причина была неясна, но полиция исключила внешние влияния. Предварительные данные свидетельствуют о том, что коррозия сыграла значительную роль в обрушении, заявил профессор Штеффен Маркс из Института строительной инженерии ТУ Дрезден.

Текущие усилия сосредоточены на восстановлении безопасных условий движения, заявил Маркс. Процедуры должны быть осторожными, сказал Михаэль Клаhre, спикер пожарной службы. "Потому что каждый человек, который приближается к мосту, находится под ним или на нем, рискует своей жизнью".

Обрушившийся участок должен быть восстановлен к 2025 году.

Мост - важная транспортная артерия в центре Дрездена - был признан приоритетом для ремонта некоторое время назад. В последние годы на мосту уже были отремонтированы участки для автомобильного движения, и ремонт обрушившегося участка был запланирован на этот год.

Фракция городского совета "Зеленых" предупреждала о значительном влиянии на транспорт Дрездена "в течение многих месяцев, если не лет". Председатель фракции Агнес Шарнетцки также выразила озабоченность финансовой нагрузкой, которую это бедствие представляет для столицы земли. "Ясно, что город не справится в одиночку". Шарнетцки призвала к дискуссиям с федеральным и земельным правительствами.

Несмотря на то, что федеральный министр транспорта приуменьшает проблему, трагическое обрушение моста Карла служит жестким напоминанием о пренебрежении инфраструктурой в Германии. Инцидент подчеркивает необходимость существенных инвестиций в ремонт мостов не только в Дрездене, но и по всей стране.

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