Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции.

Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе, где продавал миниатюрные шоколадные кексы, которые были новинкой для того времени, согласно сайту компании. Пекарня, чьи кексы были разработаны из семейного рецепта, привлекала голливудских знаменитостей и музыкантов.

Амос родился в Талахасси, Флорида.

Фамаус Амос — это не просто бизнес, сказал он в 1991 году в интервью журналу Detroit Black Journal.

«Я начал печь кексы просто чтобы заработать на жизнь и получать удовольствие от того, чем занимаюсь», — сказал Амос в интервью. «И я просто был так предан и погружен в это и так счастлив этим заниматься».

Оттуда он создал империю печенья.

«Я не сказал: „Эй, я пойду в бизнес печенья, заработаю много денег, продам печенье“. Я сказал: „Сделай что-то, что мне нравится, так, как я хочу это сделать“, знаешь, я буду получать удовольствие от этого», — сказал Амос в интервью.

Амос также был фигурой в американской поп-культуре. Он знаменит своим камео в ситкоме «Офис», которое вызвало волнение и аплодисменты среди актеров. Ранее он также появился в «Джефферсонах» и «Такси».

Амос продал бренд печенья группе частных инвесторов в 1988 году после нескольких лет финансовых трудностей компании.

CNN связался с семьей Амоса и Ferrero, нынешним владельцем Famous Amos Cookies, за комментариями.

Фамаус Амос рассматривал свой бизнес как нечто большее, чем просто зарабатывание денег, заявив в 1991 году в интервью, что хотел получать удовольствие и радость от создания своей империи печенья. После финансовых трудностей Амос eventually продал бренд печенья Famous Amos группе частных инвесторов в 1988 году.

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