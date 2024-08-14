Уолл-стрит только не хочет реагировать на данные инфляции

Данные по инфляции в США не оправдали ожиданий, Уолл-стрит отреагировал сдержанно. Dow слегка вырос. Технологические акции, подобные Nvidia, восстановились после недавней распродажи.

В середине недели данные о потребительских ценах в США вызвали минимальный интерес к покупкам на Уолл-стрит. Индекс Доу Джонса вырос на 0,6% до 40 008 пунктов. S&P 500 вырос на 0,4%. Насдак Композит восстановился после утренних потерь и закрылся практически без изменений.

Хотя темпы инфляции достигли самого низкого уровня с марта 2021 года, данные не удивили инвесторов, как это сделали данные индекса производителей накануне. Однако данные свидетельствуют о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре. Участники рынка были облегчены тем, что их ожидания не были разочарованы. "Позитивный сюрприз был бы самым тревожным исходом, так как он поставил бы ФРС в очень неудобное положение. Высокая инфляция в сочетании со slowing economy может спровоцировать дальнейшую осторожность и бегство в безопасные активы. В этом случае облигации могут не стать победителями", - отметил стратег по облигациям ING Беньямин Шродер.

Осторожность на рынке может возрасти, если военный конфликт в Среднем Востоке обострится. Израиль и США готовятся к возможному нападению Ирана, в то время как США давят на Израиль, чтобы достичь перемирия между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Цены на нефть упали во второй день подряд, под влиянием неожиданно высоких данных о еженедельных запасах нефти в США. Аналитики ожидали седьмое последовательное снижение. Цены Brent и WTI упали до 1,5%. Данные вновь вызвали опасения по поводу спроса среди участников рынка.

Цены на золото стали отрицательными после приближения к рекордному максимуму $2484 за унцию. Цена драгоценного металла упала на 0,7% до $2447. Поддержку "безопасному убежищу" золоту могут оказать геополитические tensions в Среднем Востоке.

Nvidia выросла еще на 1,6% после роста на 6,5% накануне на фоне спекуляций о снижении ставок. Новости о том, что Huawei готовится производить AI-чип, не повлияли на акции. Huawei может стать конкурентом Nvidia на китайском рынке.

В секторе полупроводников американская компания-производитель Intel продала свою долю в компании-дизайнере чипов Arm Holdings во втором квартале. Об этом было объявлено в отчете компании в Комиссию по ценным бумагам США. На начало года Intel владела около 1,8 миллиона акций Arm, но к концу июня квартала не владела ни одной. Крупные инвесторы и компании с существенными пакетами акций обязаны ежеквартально обновлять свои доли. Акции Intel упали на 2,7%.

Акции Alphabet упали на 2,3% после сообщения в СМИ о том, что Министерство юстиции США изучает возможность разделения компании. Alphabet проиграла антимонопольный суд компании США в начале августа.

Акции Kellanova выросли на 7,8% после того, как компания завершила сделку по продаже всего своего бизнеса кондитерскому гиганту Mars за $35,9 миллиардов. Kellanova, которая производит снеки, такие как Pringles и Cheez-It, была выделена из Kellogg в 2023 году.

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Несмотря на сдержанную реакцию Уолл-стрит на данные об инфляции в США, торговля акциями технологических компаний, подобных Nvidia, оставалась активной. Инвесторы внимательно следили за-performance компании после ее сделки с Mars, акции которой выросли на 1,6%.

В связи с возможным снижением процентных ставок Федеральной резервной системой торговля акциями компаний, которые могут выиграть от более низких ставок, таких как заемщики, может стать более динамичной.

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