Уолл-стрит переживает свою самую высокую неделю в году из-за мечтательных сценариев процентных ставок.

Интерес инвесторов резко возрос после публикации статьи в "Wall Street Journal". Может ли Федеральный резервный банк США удивить всех существенным снижением процентных ставок на следующей неделе? Многие инвесторы делают ставки на это, активно наращивая свои портфели. Однако акционеры Boeing и Adobe выглядят обеспокоенными.

В пятницу на американских биржах наблюдался рост цен на акции на фоне спекуляций о снижении процентных ставок. Вероятность того, что Федеральный резервный банк объявит о значительном снижении процентных ставок на следующей неделе, резко возросла. Ранее это считалось маловероятным. Статья в "Wall Street Journal" подстегнула эти ожидания, указывая на то, что представители Федерального резервного банка рассматривают возможность более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики из-за своей веры в контролируемую инфляцию и растущих опасений по поводу занятости.

Вероятность снижения процентной ставки на 0,5 процентного пункта вместо 0,25 процентного пункта взлетела до 49 процентов на рынке фьючерсов на процентные ставки. В результате доходность облигаций снизилась, что способствовало росту цены на золото, которое достигло исторического максимума.

Индекс Доу Джонса вырос на 0,7 процента до 41 394 пунктов, почти достигнув своего рекордного значения в конце августа, всего на 200 пунктов. S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,5 и 0,7 процента соответственно. Индекс Доу Джонса вырос на 2,6 процента за неделю, S&P 500 - на 4 процента, а Nasdaq - почти на 6 процентов, что стало лучшими неделями для них в этом году.

Цены на нефть удерживают восстановление

Новые данные поддержали гипотезу о снижении процентных ставок. Неожиданное снижение месячных импортных цен и улучшение индекса потребительского доверия от Университета Мичигана способствовали позитивному настроению, а также небольшое снижение ожиданий инфляции по сравнению с предыдущим месяцем.

Доллар США снизился вместе с падением процентных ставок на американском рынке. Индекс доллара снизился на 0,3 процента. Оба этих развития были благоприятны для цены на золото, которое выросло дополнительно на 0,9 процента или $23 и достигло нового исторического максимума в $2 586 в течение дня.

Цены на нефть сохранили свои восстановительные показатели предыдущего дня, благодаря перебоям в производстве из-за урагана Франсин в Мексиканском заливе и вдоль побережья США.

Столкновение Boeing может быть дорогим

В индивидуальных показателях фондового рынка Boeing упал на 3,7 процента. Работники крупнейшего профсоюза авиационного производителя проголосовали за забастовку, что может привести к остановке производства, в том числе на популярной модели 737. Рейтинговые агентства считают кредитоспособность Boeing под угрозой и предупреждают о возможном понижении рейтинга до "мусорного" уровня.

Adobe отчиталась о росте прибыли и выручки в третьем квартале, но осталась недовольной своим прогнозом. Ее акции упали на 8,5 процента.

Oracle выросла на 0,4 процента. Компания программного обеспечения представила оптимистичный долгосрочный прогноз роста на дне аналитиков, благодаря высокому спросу на облачную область, и увеличила свои ожидания выручки на следующий финансовый год.

Ford планирует возобновить работу своего завода в Ченнаи для экспортных автомобилей, что требует необходимых изменений в оборудовании. Цена акций выросла на 0,7 процента.

Uber выросла на 6,4 процента после расширения сотрудничества с Waymo, компанией по автономному вождению, принадлежащей Alphabet (+1,7 процента).

RH (Restoration Hardware) резко выросла почти на 25 процентов после отчета о сильных квартальных результатах. Singular Genomics Systems получила предложение о выкупе от Deerfield Management, что привело к резкому росту акций почти на 120 процентов.

Интерес инвесторов к возможному снижению процентных ставок со стороны ФРС сохраняется, а вероятность снижения ставки на 0,5 процентного пункта существенно возросла на рынке фьючерсов на процентные ставки. Однако, несмотря на позитивный настрой в отношении других акций, Boeing и Adobe кажутся обеспокоенными, с Boeing, испытывающей падение цен на акции из-за возможных остановок производства в связи со забастовкой, и Adobe, недовольной своим прогнозом, несмотря на рост прибыли и выручки.

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