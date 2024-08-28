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ЭкономикаНовостиКомиссия уже сделала ряд рекомендаций.

Уолл-стрит испытывает давление из-за финансовых отчетов Nvidia.

 and  Alex Stellmacher
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Увеличившиеся ожидания в отношении Nvidia среди инвесторов привели к чувству беспокойства.
Увеличившиеся ожидания в отношении Nvidia среди инвесторов привели к чувству беспокойства.

Уолл-стрит испытывает давление из-за финансовых отчетов Nvidia.

После длительного бума ИИ американские инвесторы обеспокоены возможным крахом. Ожидания в отношении квартальной отчетности Nvidia чрезвычайно высоки, что создает напряженную обстановку на Уолл-стрит.

Инвесторы беспокоятся о финансовом отчете Nvidia. Индекс Доу Джонса, состоящий из ведущих акций, закрылся снижением на 0,4 процента, достигнув 41 091 пунктов. Широкий индекс S&P 500 упал на 0,6 процента до 5 592 пунктов. Технологический индекс Nasdaq снизился более чем на один процент до 17 556 пунктов. Самуэль Стоволл, главный стратег CFRA Research, заявил: "Инвесторы немного нервничают из-за того, что покажет Nvidia. Вопрос в том, насколько больше она сможет впечатлить".

Выступление Nvidia может существенно повлиять не только на свою акцию, но и на сектор технологий и более широкий рынок. Ралли Nvidia толкало акции технологических компаний вверх в начале года, но во время последнего отчета о прибылях и убытках инфляция затрат, связанных с ИИ, обеспокоила инвесторов.

Давление на цены сырьевых товаров

Между тем, опасения по поводу экономики оказывают давление на цены сырьевых товаров. Неспокойствие на Ближнем Востоке несколько ослабло, но инвесторы продолжают беспокоиться о спросе. Североморская нефть Brent упала на 0,9 процента до 78,8 долларов за баррель. Американская нефть WTI упала на 0,8 процента до 74,72 доллара за баррель. По данным правительства, запасы американской нефти сократились на 846 000 баррелей до 425,2 миллиона баррелей за предыдущую неделю. Аналитики предсказывали сокращение на 2,3 миллиона баррелей. Мэтт Смит, главный аналитик по нефти в компании Kpler, прокомментировал: "Удивительно низкий спрос на нефть, учитывая, что активность переработки находится на шестинедельном максимуме". Опасения по поводу замедления экономики Китая также повлияли на цены. "Спрос Китая остается слабым", - сказал Амарприт Сингх, аналитик из британского банка Barclays. "Мы еще не видели убедительных доказательств ожидаемого восстановления во второй половине года".

Баффет преодолел отметку в 1 миллиард долларов

В отдельных акциях на Беркшир Хэтэуэй обратили внимание. Два дня до 94-летия Уоррена Баффета компания преодолела отметку в 1 миллиард долларов. Инвесторы также проявили интерес к акциям Nordstrom. Акции Nordstrom выросли примерно на 4 процента. Несмотря на отраслевые вызовы, выручка Nordstrom выросла более чем на 3 процента в последнем квартале. Однако американский поставщик серверов Super Micro Computer столкнулся с существенным давлением. Акции компании рухнули почти на четверть до около 421 доллара, достигнув семимесячного минимума, после задержки годового отчета. Обвинения Хинденбург Ресерч уже привели к падению акций во вторник. Акции Bath & Body Works также рухнули после пересмотра прогноза. При высокой инфляции потребители сдерживают расходы на товары, такие как духи и ароматизированные свечи.

Чтобы более подробно изучить сегодняшние рыночные события, нажмите здесь.

В свете ожиданий Комиссия призывает инвесторов внимательно рассмотреть финансовый отчет Nvidia и возможные последствия для сектора технологий. Несмотря на нынешнюю обеспокоенность, Комиссия считает, что хорошо информированное принятие решений может помочь минимизировать потенциальные риски.

Недавно Комиссия рекомендовала ужесточить требования к раскрытию информации для технологических компаний, стремясь повысить прозрачность и доверие инвесторов в этом ключевом секторе.

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