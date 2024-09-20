Уолл-стрит движится значительным повышением процентных ставок XL.

Ожидаемое повышение процентной ставки совершило значительный скачок. Сначала американские инвесторы проявили некоторое удивление, но после этого оптимизм расцвел. Особенно хрупкие технологические акции показали всплеск.

Американские фондовые биржи завершили день с существенными прибылями. Индекс Доу Джонса и S&P-500 достигли исторических рекордных высот. Индекс Доу Джонса закрылся на 1,3 процента выше, на уровне 42 025 пунктов. S&P-500 вырос на 1,7 процента, в то время как Nasdaq Composite взлетел на 2,5 процента. В течение дня 2 217 (пн: 1 289) акций показали прибыль, а 612 (1 470) - убытки. 47 (99) акций остались без изменений.

После незначительной отрицательной реакции индексов на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США накануне теперь доминирует положительное мнение, согласно отчетам с торговой площадки. Федеральная резервная система снизила основную процентную ставку на 50 базисных пунктов, что многие участники рынка изначально восприняли как внезапное и спровоцировало спекуляции о том, не беспокоятся ли центральные банкиров о ухудшении экономики. Также возникли сомнения, что быстрые снижения процентных ставок в конечном итоге могут спровоцировать инфляцию. Однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл уточнил во время сессии вопросов и ответов после определения процентной ставки, что он не видит никаких признаков серьезных проблем в экономике США. Он также выразил уверенность в том, что инфляцию можно сдержать.

Экономические показатели рисуют радужную картину американской экономики

ФРС продемонстрировала готовность поддерживать экономический рост, сказал Ян фон Гирлих, главный аналитик Nordea. Это может сдержать любую негативную реакцию на плохие данные, в первую очередь касающиеся рынка труда, которые являются беспокойством для рынков.

Экономическая статистика, опубликованная в четверг, указывает на то, что экономика не в критическом состоянии. Количество первичных заявок на пособия по безработице упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе - и с уже низких уровней. Индекс Филадельфии ФР за сентябрь восстановился больше, чем ожидалось, и вошел в положительную зону. Торговый дефицит во втором квартале оказался больше, чем ожидалось, но статистика уже устарела. Индекс ведущих показателей для августа соответствовал ожиданиям. Августовские данные по продажам существующего жилья оказались немного ниже ожиданий.

Nvidia и AMD с существенными прибылями

Снижение процентной ставки ФРС особенно стимулировало чувствительные к процентам технологические акции, и особенно страдающую сектор чипов: Nvidia выросла на 4,0 процента, AMD - на 5,7 процента, Intel и Micron увеличились на 1,8 и 2,2 процента соответственно.

AT&T упала на 1,7 процента. Телекоммуникационная компания согласилась устранить восемь миль свинцовых кабелей из озера Тахо, озера в Сьерра-Неваде, после длительного судебного спора с экологами. Акции Mobileye взлетели на 15 процентов. Большинство акций Intel сообщили, что в настоящее время нет планов продавать свою долю в фирме, специализирующейся на Mobileye.

На валютном рынке доллар немного укрепился, но затем сдал эти gains. Долларовый индекс в конечном итоге закрылся практически без изменений. Неожиданно крупное снижение процентной ставки не особенно удивило, согласно аналитикам валютного рынка UniCredit, объясняя реакцию доллара. Более того, Пауэлл четко дал понять, что ФР не будет поддерживать этот темп. В то же время британский фунт укрепился по отношению к доллару после решения Банка Англии сохранить свою процентную ставку. Банк Англии argued, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой, пока риски инфляции не утихнут. Это контрастирует с подходом ФР.

На рынке облигаций доходности немного выросли, поддерживаемые недавними экономическими данными. Доходность 10-летних облигаций увеличилась на 1,7 базисных пункта до 3,72 процента.

На рынке нефти цены восстановились после потерь предыдущего дня после решения о ставке. Цены на WTI и Brent Crude выросли до 1,6 процента. Участники рынка также обратили внимание на риск обострения конфликта на Ближнем Востоке после массового взрыва коммуникационных устройств. Цена на золото также воспользовалась снижением ставки и перспективой дальнейшего снижения ставок. Цена унции золота существенно выросла на 1,2 процента.

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Позитивный настрой в отношении снижения процентной ставки привел к росту доверия инвесторов к экономике. В результате экономика, представленная индикаторами, такими как индекс Доу Джонса и S&P-500, показала существенный рост.

Решение ФР снизить процентные ставки усилило-performance чувствительных к процентам акций, таких как Nvidia и AMD, которые показали существенные прибыли.

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