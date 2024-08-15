<unk>В Дубае разрабатывается самая большая в мире автономная сеть грузовых автомобилей<unk>

Пять лет спустя рынок автономных грузовиков стоит более $35 миллиардов, согласно данным Fortune Business Insights, и к 2032 году его размер удвоится. Дорога была сложной для некоторых из ранних игроков в этом секторе, таких как TuSimple из Сан-Диего, которая вышла из NASDAQ и покинула американский рынок, сосредоточившись на Китае, и Embark из Сан-Франциско, которая сократила 70% своей рабочей силы и была приобретена Applied Intuition.

Тем не менее, дела у Einride идут гладко: в прошлом году компания заключила контрактов на сумму более $3,6 миллиарда, а в конце 2022 года, когда финансирование стартапов было в сильном упадке, получила $500 миллионов финансирования.

Компания управляет тысячами грузовиков в семи странах, включая Швецию, Великобританию и США, и теперь добавляет в свой список Объединенные Арабские Эмираты после заключения сделки с одиннадцатым по загруженности контейнерным портом в мире, портом Джебель-Али в Дубае, чтобы построить, как заявляет основатель Einride Роберт Фальк, крупнейшую в мире сеть автономных грузовиков.

"Соглашение" между Einride и DP World, одной из крупнейших в мире операторов портов, приведет к созданию полностью электрического флота грузовиков в порту, часть из которых также будет автономной. В настоящее время Einride проводит испытания, а операции начнутся в октябре.

К концу года компания надеется достичь около 1600 ежедневных "перемещений контейнеров", что, по ее словам, приведет к годовой экономии 14 600 метрических тонн диоксида углерода, эквивалентной удалению примерно 3000 бензиновых легковых автомобилей с дорог.

"Это исторический контракт", - сказал Фальк. "Я бы сказал, самый интригующий пример и масштабное применение электрических и автономных транспортных систем в мире. Регион имеет потенциал стать на передовой этой области".

В масштабе порт будет иметь флот из 100 электрических грузовиков, подключенных через цифровую операционную систему Einride под названием Saga, которая использует ИИ для оптимизации эффективности, выбирая лучший маршрут для каждой работы, экономя энергию. На практике, сказал Фальк, это означает переход от "логики одного водителя грузовика" к роботизированной системе. "Мы пошли другим путем по сравнению с другими автономными игроками, потому что мы были одержимы созданием магического ИИ, оптимизацией транспорта и постепенным переходом к тому, чтобы сделать это возможным", - добавил он.

Эта программная составляющая установлена как на электрических грузовиках с водителем внутри, так и на бескабинных полностью автономных грузовиках. Однако это различие не заслуживает особого внимания, считает Фальк. "У нас фактически есть только один продукт, и это транспортная емкость", - сказал он. "В основе того, что мы продаем, лежит перевозка грузов из точки А в точку Б. Мы не продаем технологию сама по себе, мы продаем услугу".

Сделка следует за другой коллаборацией, заключенной в прошлом году с Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ, для развертывания "мобильной грузовой сети" под названием "Falcon Rise" на расстоянии 240 миль по территории Абу-Даби, Дубая и Шарджи.

Проект предусматривает развертывание 2000 электрических грузовиков и 200 автономных электрических грузовиков, которые будут использовать восемь зарядных станций на этом участке, и предназначен для соединения ключевых инфраструктурных зон, таких как порты, аэропорты и промышленные зоны. В настоящее время он находится на ранней стадии разработки.

В масштабе Falcon Rise будет иметь примерно один автономный грузовик на каждые 10 в флоте, но пока Einride принимает более консервативный подход. "Из нашей общей установленной мощности, я бы сказал, что 2-3% - это автономные", - сказал Фальк. "Но через пять лет, я бы сказал, это вырастет до 20-25%. И через 15 лет, 40-50%".

Его нынешняя пропорция автономных грузовиков может показаться ограниченной, но, по словам Фалька, медленный подход был секретом успеха Einride. "То, что мы делали по-другому с самого начала, было saying, что мы не будем идти на полную автономность ночью на 90-километровых шоссе, в больших городах повсюду", - сказал он. "Вместо этого мы сказали, что мы будем ездить между двумя складами, на низких скоростях, и начнем именно там. Потому что в грузовых перевозках есть бизнес-кейс для этого. И таким образом, вы можете безопасно учиться и развиваться и шаг за шагом - вы можете называть это подходом "трехлетнего ребенка".

Сотрудничество с DP World позволяет Einride создать полностью электрический и автономный флот грузовиков в порту Джебель-Али в Дубае, который является одиннадцатым по загруженности контейнерным портом в мире. С этой сделкой компания надеется сократить выбросы углерода на 14 600 метрических тонн в год, что эквивалентно удалению примерно 3000 бензиновых легковых автомобилей с дорог.

Einride, будучи "независимой от железа и технологии", работает с известными производителями грузовиков, такими как Scania из Швеции, чтобы предоставить им спецификации для производства электрических грузовиков. Компания затем предоставляет программное обеспечение и услуги для эксплуатации этих автомобилей, продавая свой основной продукт как транспортную емкость, а не технологию сама по себе.

Читайте также: