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<unk>Покончить с хаосом<unk>: Еще один крупный город запретил прокат электроскотеров на своих улицах

Власти города Мельбурн в Австралии проголосовали за запрет проката электрических скутеров, сославшись на проблемы безопасности после сотен жалоб и сообщений об авариях.

 and  Vladimir Milov
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Люди ездят на электроскутерах в деловом центре Мельбурна 14 августа 2024 года. Мельбурн стал...
Люди ездят на электроскутерах в деловом центре Мельбурна 14 августа 2024 года. Мельбурн стал последним городом, объявившим запрет на аренду электронных скутеров.

<unk>Покончить с хаосом<unk>: Еще один крупный город запретил прокат электроскотеров на своих улицах

Микроскопические машины стали привычным зрелищем на главных улицах городов по всему миру в последние годы, их хвалят за эффективность и экологичность как способ передвижения для людей.

Но их присутствие также вызвало призывы к ужесточению контроля из-за увеличения числа аварий и жалоб на то, что они создают хаос на тротуарах и улицах.

Официальные лица в австралийском городе Мельбурн решили пойти еще дальше, полностью запретив аренду электрических скутеров, ссылаясь на preocupations о безопасности после сотен жалоб и сообщений об авариях.

Во вторник городской совет Мельбурна проголосовал за прекращение контрактов с двумя операторами скутеров, Lime и Neuron, дав им 30 дней на удаление своих транспортных средств.

"Это был шанс положить конец хаосу на тротуарах Мельбурна и сделать наш город безопасным снова", - якобы сказал мэр Мельбурна Николас Рииси на пресс-конференции в среду.

"В последние дни я слышал от жителей, торговцев, посетителей Мельбурна, буквально умоляющих нас прекратить испытание, чтобы сделать наш город безопасным снова".

Мельбурн начал свою короткую любовь к электроскутерам в 2022 году, когда правительство штата Виктория запустило двухлетнее испытание, назвав их "доступным, экологически чистым и экономически выгодным способом передвижения".

По данным "отчета о поездках", в последние годы в Мельбурне в среднем совершалось 7800 ежедневных поездок на микромобильных транспортных средствах, в том числе 6800 на электроскутерах.

Между тем, испытание помогло сократить выбросы углекислого газа в городе более чем на 400 тонн за последние два с половиной года, согласно заявлению правительства, опубликованному ранее этого месяца.

Но популярность этого относительно нового вида транспорта также привела к увеличению аварий и травм.

Рoyal Melbourne Hospital опубликовал отчет в декабре 2023 года, в котором сообщалось о 256 травмах, связанных с электроскутерами, в том числе о смертельном ДТП, и призвал город улучшить меры безопасности для пользователей электроскутеров. Как правило, они доступны для аренды без водительских прав и могут развивать максимальную скорость до 25 километров в час.

Теперь, похоже, начинается борьба между правительственными чиновниками.

В среду Джасинта Аллан, премьер-министр Виктории, заявила, что штат может вмешаться в ответ на решение города, ясно дав понять, что этот спор не утихнет в ближайшее время.

Глобальные запреты и ужесточения

Мельбурн не единственный крупный город, который переосмысливает выгоды электроскутеров.

Париж, когда-то один из самых больших городов, где ездят на электроскутерах в Европе, проголосовал за запрет арендованных электронных скутеров в 2023 году.

Копенгаген запретил их в 2020 году, а затем reintroduced их в следующем году, но с жесткими новыми правилами. Барселона частично запретила их в исторических частях города с 2016 года. В Лондоне частные электроскутеры по-прежнему незаконны для использования на общественных дорогах, но с тремя операторами с середины 2021 года проводятся общественные испытания.

В 2022 году отношения Рима с электроскутерами пережили момент истины, когда городским чиновникам пришлось ввести новые правила, чтобы уменьшить их влияние на общественность. В том же году вопрос о защите наследия также возник, когда двое американцев были оштрафованы на около 800 долларов за бросание арендованных скутеров вниз по Испанской лестнице, причинив около 26 000 долларов ущерба хрупкому мрамору.

И в этом месяце опасность смешивания алкоголя и электроскутеров попала в заголовки новостей в Сеуле, где К-поп-звезда Суга извинилась после того, как, как сообщается, была поймана за ездой на электроскутере под воздействием алкоголя.

Певец, который является членом корейской бой-бэнда BTS, сказал, что он "тяжелосердечен и сожалеет" в посте на онлайн-фан-сообществе Weverse.

"Вчера я выпил во время ужина и вернулся домой на электроскутере. Я легко подумал, что это короткое расстояние, и не осознавал, что вы не можете ездить на электроскутере, если находитесь под воздействием алкоголя, и поэтому я нарушил закон о дорожном движении", - говорится в посте. "Я упал сам, когда парковал электроскутер перед воротами моего дома, и когда поблизости полицейский измерил уровень алкоголя в моем организме, меня оштрафовали и отозвали мою лицензию", - добавил 31-летний певец.

В этом отчете также участвовали Джек Гай, Гавон Бэ и Карла Крипс из CNN.

Несмотря на эффективность и экологичность микромобильных машин для городских поездок, опасения по поводу безопасности и хаоса на улицах привели к призывам ужесточить контроль. После двухлетнего испытания в Мельбурне, Австралия, официальные лица решили полностью запретить аренду электрических скутеров из-за многочисленных аварий и жалоб.

Рим устанавливает ограничение на количество электроскейтов после возникновения проблем. Барби Латза Надеу из CNN сообщает о проблемах Рима с электронными скейтами и мерах, принятых чиновниками для их решения.

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