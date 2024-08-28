- Университет Мерсбург получает установку технологии 5G.

На Университете Мерзебурга введено свежее университетское 5G-сеть, открывающее возможности в областях, таких как автономные автомобили или управление цепочками поставок. "Удобное жилье требует прочных цифровых основ," - заявила министр инфраструктуры Лидия Хюскен (ФДП) во время запуска.

Технология беспроводной связи 5G открывает множество цифровых возможностей tanto для бизнеса, как и для индивидуальных потребителей. Применения в секторах, таких как производство, здравоохранение и виртуальная реальность, могут вскоре стать реальностью с новой сетью.

По данным Министерства инфраструктуры, это первая 5G-кампусная сеть в регионе. Ожидаемые затраты на строительство и эксплуатацию в течение следующих семи лет составляют около одного миллиона евро. Диапазон сети ограничен Университетом Мерзебурга и прилегающим Мерзебургским центром инноваций и технологий, гарантируя локализованный цифровой трафик в кампусе. Аналогичные передовые 5G-кампусные сети уже работают в других учреждениях, таких как Бранденбургский технический университет или клиника Хелиос в Лейпциге.

5G-сеть, введенная на Университете Мерзебурга, должна значительно повысить цифровые возможности в секторах, таких как производство и здравоохранение. Бизнес и частные лица могут использовать новую 5G-кампусную сеть для различных применений, таких как дополненная реальность в производстве или телемедицина в здравоохранении.

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