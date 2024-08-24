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Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Университет Йены высоко ценит глобальную открытость.

1 сентября Центре получает поддержку

 and  Hanna Hofmann
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Университеты должны способствовать глобальному видению, считает Андрэас Маркс.
Университеты должны способствовать глобальному видению, считает Андрэас Маркс.

- Университет Йены высоко ценит глобальную открытость.

Университеты, по словам последнего ректора Уни Jena, должны воспитывать глобальное мышление, но не быть связанными с политическими партиями. "Мы процветаем больше, когда остаемся разными и динамичными. И я не чувствую необходимости поддерживать политическую позицию. Это все о том, что лучше для университета", - сказал Андреас Маркс.

Свобода мысли разжигает инновации, стимулируя академическую силу и моральную ценность для нации. "Я бы порадовался, если бы этот аспект был подчеркнут больше", - сказал глава Фридрих-Шиллер-Universität (FSU) перед государственными выборами.

Поддержка профессора Вальгера в условиях угроз

На веб-сайте X университет выразил поддержку исполнительному директору фонда памятников Бухенвальд и Миттельбау-Дора, Йенсу-Кристиану Вальгеру. Он получил смертельные угрозы после своего письма к избирателям Тюрингии, предупреждающего об AfD. Вальгер также является профессором истории в СМИ и общественной жизни в FSU.

Академические учреждения придерживаются кодекса нейтральности. В преддверии местных и государственных выборов университеты Тюрингии также участвовали в кампаниях, призывающих студентов зарегистрироваться на избирательном участке. Это было осуждено, например, AfD.

В последние месяцы руководители университетов сообщали о нерешительности среди потенциальных студентов из-за политической обстановки в Тюрингии. Маркс, который возглавил Университет в Йене из Университета Констанца в начале августа, еще не столкнулся с этим. Йена сохраняет сильный шарм и предлагает благоприятный климат для бизнеса. "Сохранение этой жизненности важно. Потерять это означало бы потерять значительные материальные активы", - сказал он.

Несмотря на избегание политических связей на университетском уровне, Андреас Маркс выразил свою поддержку во время государственных выборов важности различных перспектив, в том числе на выборах в ландтаг.

В контексте поддержания нейтральности в академических учреждениях AfD критиковала университеты Тюрингии за их участие в избирательных кампаниях, призывающих к регистрации студентов-избирателей.

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