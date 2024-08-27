- Университет Ганновера создает приложение для идентификации грибов.

Университет Ганновера представил инструмент для определения грибов, получивший название ID-Logics. Это приложение, разработанное командой исследователей, в первую очередь ориентировано на людей, у которых нет наставника, чтобы научить их распознавать грибы, как сообщил университет. Причина этого в том, что сбор грибов без надлежащих знаний может привести к случайному сбору токсичных экземпляров.

Хотя приложение и не является полностью новым, в него была добавлена функция определения грибов. Ранее с его помощью можно было распознавать только животных и растения. Цель состоит в том, чтобы сделать мир грибов более доступным и развеять любые опасения людей по их поводу, заявил университет. Кроме того, приложение служит образовательным инструментом.

В отличие от других подобных приложений, ID-Logics не работает на основе автоматического распознавания изображений. Риск неверной интерпретации слишком высок. Вместо этого приложение просит пользователей предоставить детали, такие как цвет или форму гриба. Как отмечается, "Чем больше предоставляется признаков, тем меньше возможных видов грибов". Однако в случае неопределенности все же рекомендуется обратиться за советом к эксперту.

Проект, в основном финансируемый Фондом окружающей среды Нижней Саксонии "Бинго", привлек участие не только университета, но также и экологической ассоциации BUND и Немецкого общества микологии, которое занимается изучением грибов.

Приложение ID-Logics, созданное в Университете Ганновера, расположенном в Ганновере, теперь может определять грибы наряду с животными и растениями. Для тех, кто интересуется грибными ландшафтами Ганновера, это расширенное приложение может помочь развеять их опасения и углубить их понимание этих грибов.

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