Uniqa прекращает свою деятельность в России.

После конфликта в Украине австрийский страховой гигант Uniqa практически завершил свою деятельность в России. Теперь венецианский страховой гигант может завершить передачу своей российской дочерней компании.

Венецианский страховой гигант Uniqa завершил продажу своей российской дочерней компании российской Renaissance Life. Подробности цены сделки не разглашались Uniqa.

Более года назад Uniqa объявила о своих планах продать свой страховой совместный бизнес с Raiffeisen Bank International (RBI) российскому страховщику жизни Renaissance Life. "Мы официально покинули российский рынок с завершением этой сделки", - заявил член совета директоров Uniqa Вольфганг Киндль.

После начала российско-украинского конфликта Uniqa в основном приостановила новый бизнес в России. Российская дочерняя компания принадлежала Uniqa (75%) и RBI (25%). По данным Uniqa, этот бизнес составлял менее 1% выручки компании.

Решение продать российскую дочернюю компанию Uniqa было принято из-за экономического воздействия украинского кризиса. С завершением сделки Uniqa сможет укрепить свой фокус на европейских операциях в экономике.

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