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Федеральные земли ГерманииНовостиКлимат

Uniper проводит испытания на хранение водорода в переработанных соляных котлах.

Для внедрения экономики водородной экономики необходимы крупномасштабные хранилища. Компания Унипер, крупный игрок в сфере энергетики, ведет поиск решений в этом направлении, расширяя свои исследования на Северной Германии.

 and  James Williams
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- Uniper проводит испытания на хранение водорода в переработанных соляных котлах.

Крупнейший в Германии поставщик услуг хранения природного газа Uniper готовится открыть испытательный подземный центр для водорода в Круммхорне, Восточная Фризия, в понедельник (13:00 по центральноевропейскому летнему времени). В течение следующих двух лет будут проведены испытания для изучения реакции различных материалов и технологий на газ и хранения водорода в реальных условиях. Ожидается, что центр начнет работу в ближайшее время. На мероприятии также ожидается присутствие Министра экономики Германии Олафа Лиеса (СДПГ).

Ранее Uniper объявила о своей цели создать коммерчески жизнеспособное решение для хранения климачески нейтрального водорода. Компания уже несколько месяцев экспериментирует с хранением водорода в пористой породе в Баварии.

Эксперты считают, что климатически нейтральный водород сыграет значительную роль в климатически нейтральной экономике. Он может генерировать электроэнергию в новых газовых электростанциях в периоды недостаточного ветра или солнечной энергии и заменить кокс в сталелитейных заводах, значительно снизив выбросы диоксида углерода. В Германии прогнозируется высокий спрос на установки хранения водорода в будущем.

Трубопровод водорода будет близко к пещере

Верbund, национализированная энергетическая компания из-за энергетического кризиса, считает себя пионером в создании водородной экономики в Европе. У компании есть значительные проекты в Германии, Швеции, Великобритании и Нидерландах. Например, она планирует построить крупный электролизер для производства водорода и терминал импорта зеленого аммиака в Вильгельмсхафене, примерно в 70 километрах от Круммхорна. Расположение пещеры выгодно, так как планируемая магистраль водородного трубопровода, скорее всего, пройдет рядом.

Uniper не первая компания, проводящая испытания хранения водорода. Например, энергетическая компания Oldenburg EWE уже некоторое время исследует работу установки хранения водорода с помощью испытательной пещеры в Рюдерсдорфе возле Берлина.

Климат существенно влияет на хранение и поведение водорода, как показали испытания Uniper в пористой породе в Баварии. При климатически нейтральной экономике, сильно зависящей от водорода, хранение климатически нейтрального газа в различных условиях становится критически важным для его массового внедрения в Германии.

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