- Uniper проводит испытания хранения водорода в Восточной Фризии

Unipower, крупный поставщик энергии, готовится в ближайшее время запустить подземный испытательный центр хранения водорода в Круммхорне, Восточная Фризия. В течение примерно двух лет этот центр будет изучать различные аспекты, в том числе поведение материалов и технологий с водородом, а также исследовать реальные приложения хранения водорода.

Экологически чистый водород, производимый в рамках экоэкономики, прогнозируется как значительная сила в качестве энергоносителя и сырья для промышленности. Эксперты ожидают растущего спроса на установки хранения водорода в Германии в обозримом будущем. После национализации во время энергетического кризиса Unipower, крупнейший менеджер установок хранения природного газа в Германии, стремится проложить путь к водородной экономике по всей Европе.

Хранение на глубине 1700 метров

Испытательный центр Круммхорна расположен на глубине примерно 1700 метров. Камера высотой около 30 метров и диаметром 16 метров имеет объем 3000 кубических метров. Ее местоположение выгодно, так как планируемая сеть трубопроводов водорода предположительно пройдет поблизости.

Министр экономики Нижней Саксонии Олаф Льес (СДПГ) подчеркнул: "Этот проект может сыграть решающую роль в стимулировании водородной экономики Германии". Благодаря своему расположению на Северном море и существующей инфраструктуре Нижняя Саксония готова возглавить переход и энергетическую трансформацию.

Первое наполнение запланировано на поздний сентябрь

Первое наполнение испытательной камеры запланировано на поздний сентябрь. Согласно Франку Холшумахеру, техническому директору газового хранения Unipower, для этой цели будет использоваться водород от различных производителей, доставляемый в цистернах.

Если двухлетний испытательный период подтвердит финансовую целесообразность хранения водорода, Unipower планирует расширить камеру для коммерческого использования. Холшумахер оценивает, что этот процесс, называемый выщелачиванием, займет от трех до пяти лет, что приведет к емкости водорода 250 гигаватт-часов. Он оценивает стоимость новой камеры в диапазоне от 350 миллионов до 500 миллионов евро.

До десяти установок хранения водорода в Круммхорне

Unipower владеет тремя дополнительными камерами в солевом куполе, которые ранее использовались как установки хранения природного газа и сейчас заполнены водой. Если окажется выгодным, их также преобразят в установки хранения водорода. Unipower также считает, что в солевом куполе могут быть построены до шести дополнительных новых камер.

В целом, Unipower Energy Storage планирует разрабатывать солевые камеры для хранения водорода с емкостью до 600 гигаватт-часов к 2030 году. Это будет включать в себя изучение существующих и потенциальных сайтов вдоль водородной инфраструктуры в Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии.

Unipower не единственная организация, испытывающая хранение водорода. Например, энергетическая компания EWE из Ольденбурга уже некоторое время исследует работу установки хранения водорода с помощью испытательной камеры в Рюдерсдорфе возле Берлина.

Unipower, будучи крупнейшим менеджером установок хранения природного газа в Германии, видит потенциал в расширении своих возможностей хранения водорода за пределами Круммхорна.

В свете планов Unipower и ожидаемого спроса на хранение водорода в Германии дальнейшие установки водорода в Германии, в том числе в Круммхорне, могут существенно способствовать переходу страны к водородной экономике.

Читайте также: