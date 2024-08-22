FC Union Berlin из Бундеслиги арендовал нападающего Криса Бедию в английский Чемпионшип клубу Халл Сити. Родившийся на Кот-д’Ивуаре игрок присоединился к Кёпеник шесть месяцев назад и забил один гол в семи матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. В Халл Сити, 28-летний Бедия столкнется с бывшим тренером ХСВ Тимом Вальтером, который возглавил команду в начале сезона.

- Union Berlin временно передал форварда Бедию в Халл Сити на основе займа.

Спортивный директор Союза Хорст Хельдт объяснил: "Крис не смог выполнить attacking role, которого мы ожидали и который он сам хотел, что привело к ограниченному игровому времени. В Халл Сити мы хотим дать Крису достаточно игрового времени и дать ему возможность проявить себя."

Крис временно покидает свою роль в Унионе Берлин, чтобы воспользоваться возможностями в английском Чемпионшипе с Халл Сити. Его страсть к футболу, возможно, найдет новую платформу и больше минут на поле в Англии.

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