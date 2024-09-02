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КультураНовостиВыборы в Ландтаг

Уникальные передачи, посвященные местным голосованиям

После выборов в Саксонии и Тюрингии будетfocus на последующие события. Различные аспекты, связанные с этими опросами, будут рассмотрены в специальных трансляциях.

 and  Melissa Williams
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Клампроч расспрашивает по теме 'честно, но справедливо': 'Каково будет влияние этих выборов на...
Клампроч расспрашивает по теме 'честно, но справедливо': 'Каково будет влияние этих выборов на нацию?'

- Уникальные передачи, посвященные местным голосованиям

Саксония и Тюрингия проголосовали, и процесс формирования правительства только начинается. Будущие результаты остаются неопределенными. Различные специализированные трансляции запланированы на немецком телевидении 2 сентября, где будут затронуты первоначальные вопросы - и политика также внесет свой вклад в беседу.

"Специальный выпуск ZDF: Саксония и Тюрингия неподконтрольны? Сложности формирования правительства после выборов"

Вторая немецкая телевещательная компания представит специальный выпуск ZDF в 19:25 под названием "Саксония и Тюрингия неподконтрольны? Сложности формирования правительства после выборов". По заявлению вещательной корпорации, процесс формирования правительства ожидается сложным, и ведущая Анье Пипер (55) проведет обсуждение, внимательно изучив результаты выборов. Среди выступающих будут эксперты и политики, в том числе Рикарда Ланг (30), федеральный председатель Альянса 90/Зеленых, Сахра Wagenknecht (55), председатель Левой партии, и Тино Чрупалла (49), председатель AfD.

"Фокус: Разбитое доверие"

После "Тагешпиля" Первая транслирует "Фокус: Разбитое доверие" в 20:15, ведущий которого Гуннар Бреске (44). С AfD, являющейся самой сильной силой в Тюрингии, и Левой партией как решающим голосом, шоу исследует причины разочарования в установленных политических партиях. Бреске также будет сопровождать Wagenknecht и Chrupalla, среди других. "Фокус" также будет транслироваться на MDR.

"hart aber fair - Победа AfD и Левой партии: Как эти выборы повлияют на страну?"

В "hart aber fair", который выйдет в эфир в 20:45 на Первом, выборы станут основной темой. В эпизоде, названном "Победа AfD и Левой партии: Как эти выборы изменят страну?", этот вопрос будет рассмотрен. Обновленный список гостей ведущего Луиса Кламрота (34) включает федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха (61) от SPD, генерального секретаря Левой партии Кристиана Лейе (43), заместителя председателя фракции AfD в парламенте Беатрикс фон Шторх (53) и Торстена Фрай (51), первого парламентского менеджера фракции CDU/CSU. Кроме того, экономист и "мудрая женщина" Вероника Гримм (52), автор Яна Хензель (48), автор Маркус Фельденкирхен (49) и рэпер и автор Хендрик Болц (36) также примут участие.

"Факт есть!"

Между тем, MDR транслирует специальные выпуски "Факт есть!" из Тюрингии и Саксонии в 20:45. Андреас Ф. Рук, Андреас Менцель и Ларс Зенгер поговорят с экспертами из журналистики, политики и науки о выборах. Зрителям представится возможность принять участие в дискуссии.

Специальный выпуск ZDF обсуждает сложный процесс формирования правительства после выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии. В "Фокус: Разбитое доверие" шоу исследует разочарование в установленных партиях после выборов, с Сахрой Wagenknecht и Тино Чрупаллой среди выступающих.

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