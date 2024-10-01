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СпортНовостиЛига чемпионов

Уникальное собрание Ксаби Алонсо

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Реал Мадрида Хави Алонсо завоевал вторую победу в Лиге Чемпионов.
Реал Мадрида Хави Алонсо завоевал вторую победу в Лиге Чемпионов.

Уникальное собрание Ксаби Алонсо

Xabi Alonso вспоминает знаковые моменты, связанные с «Миланом», которые были вызваны его триумфом в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» в начале 2000-х годов, несмотря на отставание 3:0 в перерыве. Этот инцидент, который произошел 20 лет назад, остается дорогим воспоминанием для него, будучи выдающимся достижением в его карьере.

С предстоящей встречей «Байера» с «Миланом» в качестве главного тренера во вторник (8:00, трансляция на DAZN и live-ticker ntv.de), воспоминания из прошлого оживают. «Это приятное воспоминание для меня», — сказал Алонсо, вспоминая титул Лиги чемпионов, который он выиграл против «Милана» в 2005 году, несмотря на отставание в три гола в перерыве. Победа стала переломным моментом в его карьере.

Однако Алонсо полностью осознает стоящие перед ним вызовы. После успешного преодоления сложного испытания против «Баварии» (1:1) он хочет увидеть, как его команда сияет в Лиге чемпионов. После сдержанной игры в обороне, но без яркой атаки, «Байер» стремится найти баланс между твердой обороной и наступательным порывом.

«Нет причин для беспокойства, что мы не смогли контролировать мяч в Мюнхене», — сказал Алонсо, выражая доверие к своей команде, чтобы переключиться на тактику и продемонстрировать свою атакующую силу против «Милана», клуба, известного семью титулами Лиги чемпионов.

Стратегия «Байера» в Мюнхене позволила им удерживать 31% мяча и сделать всего три удара в створ ворот. Во втором матче Лиги чемпионов после блестящей победы со счетом 4:0 над «Фейеноордом» Роттердам «Байер» постарается найти оптимальное сочетание обороны и атаки.

«Каждый мечтает, исходя из прошлого сезона, полностью контролировать каждый матч, играя в тики-таку», — признал Роберт Андрих, который руководил обороной «Байера» в Мюнхене. «Это было бы здорово, но не все матчи складываются именно так».

Встреча с «Миланом» может стать испытанием. Сможет ли «Байер» найти баланс между твердой обороной и наступательной игрой против сильного соперника? «Мы достигли уровня, на котором можем соперничать с лучшими командами», — сказалJonathan Tah, капитан обороны команды.

Хотя слава «Милана» осталась в прошлом, главный тренер «Байера» высоко ценит легендарный клуб. «Это честь играть против них», — сказал Алонсо, добавив, что им нужно показать свою лучшую игру. Осознавая свои прошлые успехи против «Милана», он уверен в своей способности одержать еще одну победу.

После воспоминаний о своей победе над «Миланом» в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» Алонсо теперь готовится тренировать «Байер» против той же команды, стремясь повторить магию своей прошлой победы в Лиге чемпионов. Несмотря на семь титулов «Милана», Алонсо верит, что «Байер» имеет потенциал, чтобы соперничать с лучшими командами и одержать еще одну победу в Лиге чемпионов.

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