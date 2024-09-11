UniCredit приобретает значительную долю в Commerzbank в размере 4,5%

16 лет после финансового кризиса государство постепенно отходит от Commerzbank, начиная с продажи итальянскому гиганту в банковской сфере.

Unicredit, итальянский банковский гигант, является приобретателем, согласно Федеральной финансовой супервайзерской службе. Он купил всю 4,49%-ную долю в первом размещении акций Commerzbank по цене 13,20 евро за акцию, что в целом составило 702 миллиона евро. Во вторник акции Commerzbank закрылись на уровне 12,60 евро.

В результате этой продажи доля государства в Commerzbank снижается с примерно 16,5% до 12%. Правительство Германии предоставило институту капитальную помощь в размере 18,2 миллиарда евро для выживания во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Эта продажа включает disposal более 53 миллионов акций, тем самым снижая долю правительства до 12%.

На прошлой неделе Федеральная финансовая супервайзерская служба объявила о своих планах поэтапно продать свою долю в Commerzbank. Ева Грунвальд, CEO службы, заявила, что "с этой первоначальной частичной продажей доли начинается успешная стабилизация банка и выход государства".

При текущей рыночной цене оставшаяся доля государства в банке оценивается примерно в 2,5 миллиарда евро. Акции во время приобретения стоили около пяти миллиардов евро. Для получения прибыли была бы необходима цена акции около 26 евро - недавно акции Commerzbank торговались примерно по 13 евро. В отличие от спасения Lufthansa во время пандемии коронавируса, где государство получило более 700 миллионов евро от продажи своей доли, налогоплательщик может понести убытки в случае с Commerzbank.

Фонды, полученные от продажи акций Commerzbank, пойдут в Фонд стабилизации финансового рынка, который также использовался для помощи другим институтам во время финансового кризиса. Согласно Федеральной финансовой супервайзерской службе, на конец 2023 года этот фонд имел дефицит примерно в 21,6 миллиарда евро.

После продажи государственная доля в Commerzbank снижается до 12%, что было достигнуто за счет disposal более 53 миллионов акций. Итальянский банковский гигант Unicredit был покупателем в этой сделке, приобретя 4,49%-ную долю за 702 миллиона евро.

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