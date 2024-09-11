- UniCredit объединяет усилия с Commerzbank, что вызывает спекуляции о возможном приобретении.

Итальянский банк Unicredit усиливает свои инвестиции в Commerzbank, что вызывает слухи о возможном поглощении немецкого финансового гиганта, базирующегося в Франкфурте. Итальянцы купили акции во время объявления продажи правительством и еще больше на рынке, как сообщается из Milan. В результате итальянцы теперь владеют примерно 9% акций Commerzbank.

Профсоюз Verdi выразил оппозицию возможному поглощению второго по величине частного банка Германии, призывая правительственную поддержку. Правительство недавно начало выходить из Commerzbank.

Unicredit еще не решил, будет ли он увеличивать свою долю в Commerzbank. Они хотят зеленый свет от регуляторов, чтобы превысить 9,9% лимит, получив одобрение на дальнейшее увеличение своей доли. После новостей акции Commerzbank выросли примерно на 19%. "Commerzbank стал потенциальной целью для поглощения" - написал аналитик Philipp Häßler из DZ Bank.

Между тем, CEO Manfred Knof Commerzbank не будет продлевать свой контракт, который истекает в конце 2025 года. DAX-компания неожиданно объявила об этом во вторник вечером, сразу начав поиски преемника.

В свете новостей из Milan Commerzbank заявил, что его совет директоров и наблюдательный совет будут продолжать работать в интересах всех акционеров, сотрудников и клиентов. Доля Unicredit воспринимается как "признание важности Commerzbank".

Однако представители сотрудников выразили обеспокоенность. Секретарь профсоюза Verdi и член наблюдательного совета Commerzbank Stefan Wittmann выразил сопротивление, предупредив, что они "борются всеми средствами". Он вспомнил поглощение Munich's Hypo-Vereinsbank Unicredit, которое привело к сокращению рабочих мест и переносу многих компетенций в Milan. Wittmann призвал федеральное правительство помочь предотвратить неблагоприятное поглощение Commerzbank.

Unicredit обогнал другие предложения

Unicredit приобрел около половины 9-процентной доли от правительства. Правительство продало почти 4,5% своей доли итальянцам в рамках объявленного выхода из Commerzbank. Unicredit заплатил больше, чем стоимость акций на фондовом рынке в то время, согласно федеральному финансовому агентству. Все акции, предложенные правительством, были проданы Unicredit из-за "значительного превышения всех других предложений".

Правительство получило около 700 миллионов евро от продажи около 53 миллионов акций. Доля правительства в Commerzbank, которая вошла в частичную национализацию во время финансового кризиса, теперь составляет 12%, но оно все еще является крупнейшим акционером.

Unicredit глубоко вовлечен в розничное банковское дело в Германии

С 9-процентной долей Unicredit теперь является вторым по величине акционером. Unicredit уже проник в немецкий банковский сектор почти 20 лет назад. В 2005 году он купил немецкий Hypovereinsbank примерно за 15 миллиардов евро и с тех пор имеет сильное присутствие на немецком розничном рынке.

Оба, Unicredit и Commerzbank, были в минусе на фондовом рынке во время финансового кризиса 2008/2009 и долгового кризиса в еврозоне. Однако с тех пор их ситуация значительно улучшилась благодаря растущим процентным ставкам.

Unicredit имеет рыночную стоимость почти 60 миллиардов евро на фондовом рынке и финансово способен приобрести Commerzbank, рыночная стоимость которого составляет около 15 миллиардов евро, или примерно четверть от этого. Слухи об итальянском поглощении циркулируют уже несколько лет.

Commerzbank ищет нового CEO

В то время как Commerzbank переживает смену CEO Knof, который неожиданно объявил о своем уходе в конце 2025 года по личным причинам, банк переживает эту перемену. Под руководством Knof банк реализовал меры экономии, что привело к сокращению рабочих мест и значительному сокращению своей сети филиалов. Благодаря реструктуризации и растущим процентным ставкам Commerzbank удалось переломить ситуацию.

Самым вероятным кандидатом на смену является главный финансовый директор и вице-председатель совета директоров Commerzbank Bettina Orlopp (54). Она давно считается претендентом на высшую должность. Вопрос о том, кто будет возглавлять Commerzbank в будущем, вызвал беспокойство в учреждении, что спровоцировало слухи о борьбе за власть.

В настоящее время Unicredit рассматривает возможность увеличения своей доли в крупном банке Commerzbank

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