- Умерший индивид, извлеченный из водного пути, идентифицирован

В центре Ульма из реки Блау извлекли труп, опознанный как 31-летний человек, пропавший без вести с декабря 2023 года. Полиция подтвердила опознание с помощью сравнения ДНК.

Эта печальная находка была сделана любопытными прохожими в историческом районе в четверг. Обстоятельства его смерти остаются неясными, но полиция исключила подозрения в причастности к преступлению. Пропавший мужчина в последний раз был замечен около Рождества в прошлом году и был объявлен пропавшим без вести вскоре после этого.

Обнаружение трупа спровоцировало разговоры о возможной преступной деятельности в районе. Несмотря на загадочные обстоятельства, власти исключили какое-либо криминальное участие в смерти мужчины.

Читайте также: