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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Умерший индивид, извлеченный из водного пути, идентифицирован

Люди нашли труп в Голуaguay River внутри исторического района Ульма. Авторитетным лицам удалось установить личность жертвы.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Тело, найденное в реке Ульм, было опознано. världer-reportedный человек, внешне похожий на фигур
Тело, найденное в реке Ульм, было опознано. världer-reportedный человек, внешне похожий на фигур

- Умерший индивид, извлеченный из водного пути, идентифицирован

В центре Ульма из реки Блау извлекли труп, опознанный как 31-летний человек, пропавший без вести с декабря 2023 года. Полиция подтвердила опознание с помощью сравнения ДНК.

Эта печальная находка была сделана любопытными прохожими в историческом районе в четверг. Обстоятельства его смерти остаются неясными, но полиция исключила подозрения в причастности к преступлению. Пропавший мужчина в последний раз был замечен около Рождества в прошлом году и был объявлен пропавшим без вести вскоре после этого.

Обнаружение трупа спровоцировало разговоры о возможной преступной деятельности в районе. Несмотря на загадочные обстоятельства, власти исключили какое-либо криминальное участие в смерти мужчины.

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