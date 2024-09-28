Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиВелоспорт

Умерший Фуррер долгое время оставался незамеченным среди растительности.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Умерший Фуррер долгое время оставался незамеченным среди растительности.

Циклисты всего мира потрясены внезапной кончиной 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фюррер во время Чемпионата мира. Однако вокруг инцидента по-прежнему витает множество неясностей. Сообщается, что вертолет скорой помощи прибыл только через час после окончания гонки, и peloton мог проехать мимо упавшей велогонщицы во время второго круга.

Чемпионат мира в Цюрихе продолжил свою работу, начавшись с женской шоссейной гонки в субботу, за которой последовала мужская гонка на следующий день. К сожалению, подробности аварии, приведшей к смерти Фюррер, остаются неизвестными. Власти хранят молчание, что приводит к общественному любопытству и спекуляциям.

По данным "Basler Zeitung", есть опасения по поводу безопасности трассы и множество не подтвержденной информации. Сообщается, что Фюррер лежала не发现ной в кустах в течение длительного времени после аварии, и велогонщики могли проехать мимо нее во время второго круга. Газета также предполагает, что Фюррер не пересекла финишную линию на Sechselautenplatz, таким образом не завершив последний городской круг.

Мюриэль Фюррер была одним из растущих звезд швейцарского велоспорта, преуспевая в шоссейных гонках, кросс-кантри и маунтинбайке. Она совершенствовала свои навыки в Объединенной школе спорта. Перед Чемпионатом мира Фюррер выразила свой энтузиазм по поводу этого события, сказав: "Кроме того, что я с нетерпением жду Чемпионата мира, особенно потому, что он проходит в Швейцарии, я также являюсь его послом".

Задержка в спасательной операции?

Информация об аварии остается ограниченной. Фюррер пострадала в лесном участке во время спуска, предположительно на левом повороте. Стоит отметить, что она жила всего в 10 километрах от места аварии. Организаторы мероприятия отказываются раскрывать точную локацию и время аварии, перенаправляя запросы в полицию кантона Цюрих. В свою очередь, полиция перенаправляет вопросы в прокуратуру. Служба спасения подтвердила развертывание в Куснахте, муниципалитете, граничащем с городом Цюрих, но отказалась предоставить weitere подробности, предлагая связаться с полицией кантона.

Время между аварией Фюррер и оказанием медицинской помощи остается неопределенным. Очевидцы сообщают, что вертолет скорой помощи был развернут только через час после окончания гонки. Велогонщицкое оборудование Фюррер должно было позволить быстрое обнаружение с помощью передатчика. Однако UCI, Всемирный союз велоспорта, остается сдержанным по этому вопросу. Расследование UCI является частью продолжающегося расследования, и они не могут сделать заявлений.

Тем не менее, трасса Чемпионата мира не была изменена после смерти Фюррер. 27-километровый круг, включая старт и финиш на Sechselautenplatz в Цюрихе, остался без изменений. Тем не менее, были назначены дополнительные стюарды для надзора за лесным участком, и спуск был защищен защитными матами на определенных деревьях. Большой баннер предупреждает велогонщиков о левом повороте.

Несмотря на трагический инцидент с Мюриэль Фюррер, сообщество велоспорта продолжило участие в Чемпионате мира, следуя за женской гонкой мужской гонкой. Однако растут опасения по поводу задержки в спасательной операции после аварии Фюррер во время женской шоссейной гонки. Сообщается, что вертолет скорой помощи прибыл только через час после окончания гонки, что вызывает вопросы о том, проехал ли peloton мимо Фюррер во время второго круга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.
Спорт

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге. Полвека в немецкой второй футбольной лиге увидели немало неординарных личностей, среди них такие известные фигуры, какWalter Frosch, Ansgar Brinkmann и Olaf Thon. Однако один человек действительно выделяется, мужчина, который когда-то грезил стать чемпионом Аргентины на международной футбольной арене и в итоге оказался

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В прошлом сезоне ФК Бавария испытывала трудности против «Байера Леверкузен»
Спорт

Байерну Мюнхену нужно преодолеть разочарование, вызванное "Леверкузеном".

Байерну Мюнхену нужно преодолеть разочарование, вызванное "Леверкузеном". На "Баварии" ощущается боль от посредственной кампании без трофеев. Сегодня, "Байер Леверкузен", двукратный чемпион, приезжает в гости (18.30 Uhr/Sky и в прямом эфире на ntv.de). У "Баварии" высокий настрой благодаря впечатляющим выступлениям

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После 121-го поражения, аутфилдер Зах ДеЛоах стал свидетелем разгрома Чикаго Уайт Сокс рекорда MLB...
Спорт

Чикагские Уайт Сокс установили нежелательный рекорд, накопив наибольшее количество поражений в одной современной кампании МЛБ.

Позед 4:1 перед Тиграми Детройта команда "Белые Шорты" 2024 года добилась впечатляющего результата и навсегда вошла в историю спорта

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека
Спорт

" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека

" Боруссия Дортмунд " непреднамеренно уклоняется от позорного упрека В начальной фазе матча «Боруссия Дортмунд» столкнулась с ранним отступлением против «ВФЛ Bochum», который еще не одержал победу. Это потенциальное поражение могло обернуться позором для БВБ, но они переломили ситуацию и добились богатой на голы победы. Серу Гиррасси был решающим в

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Киев должен ослабить триумфальную историю России исключительно благодаря Настырности и упорству, по...
Политика

Бывший генерал Райан поддерживает стратегическое превосходство Киева над Москвой

Бывший генерал Райан поддерживает стратегическое превосходство Киева над Москвой Западным лидерам следует брать пример с храброго руководства в Киеве, считает бывший генерал Австралии Райан в своей новой книге. Несмотря на разочаровывающую западную поддержку Украины, ее военные сохраняют ключевые стратегические преимущества. После двух с половиной лет противостояния России с Украиной ни

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.
Спорт

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге.

В нокаут-конкурсе, умелый шарман оставил Ваттеншайда в восторге. Полвека в немецкой второй футбольной лиге увидели немало неординарных личностей, среди них такие известные фигуры, какWalter Frosch, Ansgar Brinkmann и Olaf Thon. Однако один человек действительно выделяется, мужчина, который когда-то грезил стать чемпионом Аргентины на международной футбольной арене и в итоге оказался

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
80-летняяعر школу Soon-hwa позирует на репетициях Мисс Вселенная Корея, 27 сентября 2024 года.
Культура

Встречайте 80-летнюю соперницу в конкурсе Мисс Вселенная Корея, бросая вызов представлению о том, что возраст имеет значительный вес.

После отмены своего многолетнего ограничения для участников старше 28 лет Чой Супхва, бабушка троих детей, выразила желание принять участие в конкурсе Мисс Вселенная.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников.
Экономика

Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников.

Недавно назначенный руководитель отделения по металлургии Thyssenkrupp раскрывает планы сокращения числа сотрудников. Ситуация в сталеразделе Thyssenkrupp достигла дна, считает новый руководитель этого подразделения Деннис Грімм. Это может означать более глубокие сокращения, чем ожидалось ранее, что, в свою очередь, может привести к увольнениям сотрудников. Грімм прокомментировал ситуацию в Западногерманской газете, заявив:

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно