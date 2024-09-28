Умерший Фуррер долгое время оставался незамеченным среди растительности.

Циклисты всего мира потрясены внезапной кончиной 18-летней швейцарской велогонщицы Мюриэль Фюррер во время Чемпионата мира. Однако вокруг инцидента по-прежнему витает множество неясностей. Сообщается, что вертолет скорой помощи прибыл только через час после окончания гонки, и peloton мог проехать мимо упавшей велогонщицы во время второго круга.

Чемпионат мира в Цюрихе продолжил свою работу, начавшись с женской шоссейной гонки в субботу, за которой последовала мужская гонка на следующий день. К сожалению, подробности аварии, приведшей к смерти Фюррер, остаются неизвестными. Власти хранят молчание, что приводит к общественному любопытству и спекуляциям.

По данным "Basler Zeitung", есть опасения по поводу безопасности трассы и множество не подтвержденной информации. Сообщается, что Фюррер лежала не发现ной в кустах в течение длительного времени после аварии, и велогонщики могли проехать мимо нее во время второго круга. Газета также предполагает, что Фюррер не пересекла финишную линию на Sechselautenplatz, таким образом не завершив последний городской круг.

Мюриэль Фюррер была одним из растущих звезд швейцарского велоспорта, преуспевая в шоссейных гонках, кросс-кантри и маунтинбайке. Она совершенствовала свои навыки в Объединенной школе спорта. Перед Чемпионатом мира Фюррер выразила свой энтузиазм по поводу этого события, сказав: "Кроме того, что я с нетерпением жду Чемпионата мира, особенно потому, что он проходит в Швейцарии, я также являюсь его послом".

Задержка в спасательной операции?

Информация об аварии остается ограниченной. Фюррер пострадала в лесном участке во время спуска, предположительно на левом повороте. Стоит отметить, что она жила всего в 10 километрах от места аварии. Организаторы мероприятия отказываются раскрывать точную локацию и время аварии, перенаправляя запросы в полицию кантона Цюрих. В свою очередь, полиция перенаправляет вопросы в прокуратуру. Служба спасения подтвердила развертывание в Куснахте, муниципалитете, граничащем с городом Цюрих, но отказалась предоставить weitere подробности, предлагая связаться с полицией кантона.

Время между аварией Фюррер и оказанием медицинской помощи остается неопределенным. Очевидцы сообщают, что вертолет скорой помощи был развернут только через час после окончания гонки. Велогонщицкое оборудование Фюррер должно было позволить быстрое обнаружение с помощью передатчика. Однако UCI, Всемирный союз велоспорта, остается сдержанным по этому вопросу. Расследование UCI является частью продолжающегося расследования, и они не могут сделать заявлений.

Тем не менее, трасса Чемпионата мира не была изменена после смерти Фюррер. 27-километровый круг, включая старт и финиш на Sechselautenplatz в Цюрихе, остался без изменений. Тем не менее, были назначены дополнительные стюарды для надзора за лесным участком, и спуск был защищен защитными матами на определенных деревьях. Большой баннер предупреждает велогонщиков о левом повороте.

Несмотря на трагический инцидент с Мюриэль Фюррер, сообщество велоспорта продолжило участие в Чемпионате мира, следуя за женской гонкой мужской гонкой. Однако растут опасения по поводу задержки в спасательной операции после аварии Фюррер во время женской шоссейной гонки. Сообщается, что вертолет скорой помощи прибыл только через час после окончания гонки, что вызывает вопросы о том, проехал ли peloton мимо Фюррер во время второго круга.

Читайте также: