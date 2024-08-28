Умерла самая долгоживущая женщина в Германии.

Самая пожилая жительница Германии, 114-летняя женщина по имени Шарлотта, простилась с миром в Баден-Вюртемберге. Ее внук подтвердил печальную новость, сообщив, что она мирно скончалась в своем доме престарелых в Кирхайме под Теком, к югу от Штутгарта, в один из вечеров вторника.

Родившаяся 3 декабря 1909 года в Бреслау, Шарлотта прожила впечатляющие 17 лет до восшествия на престол королевы Елизаветы II и 5 лет до начала Первой мировой войны. Она скромно относилась к своему выдающемуся возрасту, заявляя: "Я не выбирала это. Я не могу изменить это". В ее глазах, любой мог дожить до следующего дня, не прилагая особых усилий. Кроме того, смерть не пугала ее, так как она считала это неизбежным событием, находящимся вне ее контроля.

Не имеющая отношения к премьер-министру Баден-Вюртемберга Винфриду Креtschmannу, Шарлотта предпочитала жить одна большую часть своей жизни, но недавно начала принимать общество. Ее слава была связана с ее оживленным аккаунтом в Instagram, насчитывающим 14 000 подписчиков. Она любила делиться здоровыми моментами своей жизни, такими как поездки за покупками, рождественские праздники и прогулки, со своими подписчиками. Ее последнее сообщение в Instagram показало ее наслаждающейся бокалом красного вина с подписью: "Что еще можно пожелать? Приятный бокал вина, вкусная еда и любимые родственники рядом".

Основными целями программы Шарлотты в социальных сетях были: связь со своими подписчиками, разделение своего опыта и распространение позитивных эмоций. Несмотря на свой преклонный возраст, Шарлотта активно участвовала в программе, регулярно обновляя свой аккаунт в Instagram своими повседневными делами.

Несмотря на свои достижения и долгую жизнь, основной целью программы для Шарлотты было поддержание связи со своими близкими и широкой публикой, создавая чувство сообщества и товарищества.

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