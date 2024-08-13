Умер тренер "Бремена" Вилли Лемке.

Большое горе в "Вердере" Бремен: ушел из жизни Вилли Лемке. Долгое время возглавлявший клуб менеджер, который привел "Зелено-белых" к большим успехам в 1980-х и 1990-х годах, почитается "Вердером" как одна из величайших личностей в истории немецкого футбола.

Ушел из жизни легенда Бундеслиги: Вильфрид "Вилли" Лемке скончался. Бывший менеджер и долголетний председатель наблюдательного совета "Вердера" из Бремена умер в понедельник в возрасте 77 лет. Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Лемке сформировал успешную эпоху в клубе Бундеслиги после того, как возглавил его в 1981 году. В сотрудничестве с тренером Отто Рехагелем он сделал "Зелено-белых" серьезным соперником "Баварии" в 1980-х и 1990-х годах, выиграв немецкие чемпионаты в 1988 и 1993 годах. Он также привел команду к победам в кубке в 1991, 1994 и 1999 годах. До своего времени в "Вердере" Лемке работал несколько лет управляющим директором земельного отделения СДПГ в Бремене. После ухода с операционной должности в "Вердере" в 1999 году он вернулся в политику и оставался членом наблюдательного совета в течение многих лет.

"Шокированы и глубоко опечалены"

"Вилли Лемке - одна из величайших личностей "Вердера" всех времен. Известие о его внезапной смерти шокировало нас и наполнило глубокой печалью", - сказал доктор Хубертус Хес-Грюневальд, президент и председатель наблюдательного совета "Вердера" на сайте клуба. "Вилли будет помнить как новаторская, упорная, страстная, амбициозная и спорная личность. Он всегда был человечным и доступным. Мало кто так тесно связан с "Вердером", как Вилли Лемке. Его работа - как в нашем клубе, так и за пределами Бремена - была исключительной и примерной. Он был гражданином мира, который всегда оставался Ганзейцем. Наши мысли с его семьей в это трудное время."

Клаус Филбри, председатель правления "Вердера" Бремен, добавил: "Его внезапная и слишком ранняя смерть приостанавливает "Спортивный клуб Вердер" на некоторое время. Вилли Лемке несомненно принадлежит к величайшим личностям в истории немецкого футбола."

Уход Вилли Лемке оставил пустоту в мире футбола. В качестве бывшего менеджера и долголетнего председателя наблюдательного совета "Вердера" он привел команду к множеству чемпионатов и кубковых побед, сделав их серьезной силой в немецком футболе в 1980-х и 1990-х годах.

Несмотря на то, что он ушел с операционной должности в "Вердере" в 1999 году, влияние Лемке в футболе продолжалось, и его имя упоминалось среди "величайших личностей в истории немецкого футбола".

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