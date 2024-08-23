Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПродавец

Уменьшилось количество продавцов елки

Уменьшение числа посетителей в период праздничных распродаж может привести к уменьшению посещаемости на ярмарках продажи рождественских елок, что может влиять на ценообразование.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
ожидают более низкие продажи, чем в прошлом, и соответственно пересматривают свои стратегические...
ожидают более низкие продажи, чем в прошлом, и соответственно пересматривают свои стратегические планы.

- Уменьшилось количество продавцов елки

Некоторые поставщики елок в Бранденбурге ожидают меньшее количество покупателей в этом году и вынуждены сокращать расходы. "Мы сокращаем количество точек продаж с 100 до 50", - сказал Кристиан Май, директор Вердер Тannenhof. В прошлом году меньше людей посещали плантации, чтобы выбрать свою собственную елку.

Май винит увеличение цен на топливо в уменьшении числа посетителей. Люди трижды подумали, прежде чем отправиться далеко за елкой. Кроме того, производители столкнулись с более высокими затратами из-за роста цен на топливо, средства защиты растений и удобрения, а также увеличение минимальной заработной платы. Нехватка рабочей силы также была проблемой. Было сложно найти надежных и мотивированных продавцов для стоек.

Из-за этих факторов поставщики елок решили сократить продажи. Подобные действия предпринимаются производителями по всей Германии и за ее пределами.

Покупателям придется потратить больше

"Все приводят свои дела в порядок", - сказал Май, который также является членом правления Федеральной ассоциации производителей елок. Он управляет плантацией в Тюрингии площадью 40 гектаров, а также в Вердере, где растут 80 гектаров елок.

Холгер Занн, генеральный директор Späth'sche Baumschulen, также сообщил о росте транспортных расходов, что привело к увеличению цены на елки на 5% в этом году. Покупатели могут ожидать заплатить около 40 евро за высококачественную елку высотой от 1,25 до 1,50 метров и около 50 евро за елку высотой от 1,50 до 1,75 метров. Он винит увеличение цен на топливо, сборы за проезд и минимальную заработную плату.

По словам Занна, питомник, расположенный в Берлине, выращивает елки на 20 гектарах в Бранденбурге, но не только елки. В общей сложности 60 предприятий выращивают елки на 600 гектарах.

Как и Вердер Тannenhof, Späth'sche Baumschulen не указали никаких погодных потерь из-за достаточного количества осадков. Однако они также столкнулись с нехваткой временных рабочих. Еще одной проблемой, с которой столкнулись многие владельцы бизнеса в отрасли, но которую решили в компании Занна, было найти кого-то, кто продолжит бизнес.

Несмотря на то, что покупатели тратят меньше на сады и Рождество из-за инфляции и других покупок, Занн остается "осторожно оптимистичным" в отношении предстоящего сезона.

Кристиан Май разделяет оптимизм Занна по поводу сезона. Не только потому, что погода была благоприятной в этом году и не было потерь урожая, но и потому, что он верит, что многие люди все равно купят елку, хотя и не так много, как в годы COVID, когда многие люди были вынуждены оставаться дома.

В ответ на финансовое давление Вердер Тannenhof, возглавляемый Кристианом Майем, сократит количество точек продаж с 100 до 50. В связи с этими обстоятельствами продавцы на этих точках могут needing to adjust their strategies to maintain business.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Федеральные земли Германии

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Германии, год добровольной социальной службы (ФСЖ) в сфере здравоохранения имеет большую...
Федеральные земли Германии

Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

Примерно 2000 юношей и девушек добровольно участвуют в социальных службах в Берлине ежегодно, при этом определенные районы пользуются большей популярностью среди волонтеров.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
Федеральные земли Германии

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
Федеральные земли Германии

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Существует множество заблуждений о разных видах летучих мышей, многие из которых находятся на грани...
Федеральные земли Германии

Специалисты пересмотрели мнение: летучие мыши заслуживают защиты, а не страха

Невзрачно преследуя свою добычу, играя важные роли в экосистемах и страдая от потери среды обитания и сокращения популяций насекомых, Международная Ночь Летучих Мышей служит для обращения внимания на этих Малоизвестных Существ.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Германии, год добровольной социальной службы (ФСЖ) в сфере здравоохранения имеет большую...
Федеральные земли Германии

Берлин отмечает шесть десятилетий добровольческого служения

Примерно 2000 юношей и девушек добровольно участвуют в социальных службах в Берлине ежегодно, при этом определенные районы пользуются большей популярностью среди волонтеров.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Эндрю Тейт и его брат Тристан вновь сталкиваются с обвинениями в серьезном неподобающем поведении...
Панорама

Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей.

- Эндрю Тейт получил приказ о домашнем аресте после временного содержания под стражей. Британский социальный influencer Эндрю Тейт, в настоящее время находящийся под следствием по обвинению в изнасиловании и торговле людьми, был помещен под домашний арест в Румынии в рамках нового расследования. 37-летний Эндрю и его брат Тристан Тейт были

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно