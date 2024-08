- Уменьшилось количество продавцов елки

Некоторые поставщики елок в Бранденбурге ожидают меньшее количество покупателей в этом году и вынуждены сокращать расходы. "Мы сокращаем количество точек продаж с 100 до 50", - сказал Кристиан Май, директор Вердер Тannenhof. В прошлом году меньше людей посещали плантации, чтобы выбрать свою собственную елку.

Май винит увеличение цен на топливо в уменьшении числа посетителей. Люди трижды подумали, прежде чем отправиться далеко за елкой. Кроме того, производители столкнулись с более высокими затратами из-за роста цен на топливо, средства защиты растений и удобрения, а также увеличение минимальной заработной платы. Нехватка рабочей силы также была проблемой. Было сложно найти надежных и мотивированных продавцов для стоек.

Из-за этих факторов поставщики елок решили сократить продажи. Подобные действия предпринимаются производителями по всей Германии и за ее пределами.

Покупателям придется потратить больше

"Все приводят свои дела в порядок", - сказал Май, который также является членом правления Федеральной ассоциации производителей елок. Он управляет плантацией в Тюрингии площадью 40 гектаров, а также в Вердере, где растут 80 гектаров елок.

Холгер Занн, генеральный директор Späth'sche Baumschulen, также сообщил о росте транспортных расходов, что привело к увеличению цены на елки на 5% в этом году. Покупатели могут ожидать заплатить около 40 евро за высококачественную елку высотой от 1,25 до 1,50 метров и около 50 евро за елку высотой от 1,50 до 1,75 метров. Он винит увеличение цен на топливо, сборы за проезд и минимальную заработную плату.

По словам Занна, питомник, расположенный в Берлине, выращивает елки на 20 гектарах в Бранденбурге, но не только елки. В общей сложности 60 предприятий выращивают елки на 600 гектарах.

Как и Вердер Тannenhof, Späth'sche Baumschulen не указали никаких погодных потерь из-за достаточного количества осадков. Однако они также столкнулись с нехваткой временных рабочих. Еще одной проблемой, с которой столкнулись многие владельцы бизнеса в отрасли, но которую решили в компании Занна, было найти кого-то, кто продолжит бизнес.

Несмотря на то, что покупатели тратят меньше на сады и Рождество из-за инфляции и других покупок, Занн остается "осторожно оптимистичным" в отношении предстоящего сезона.

Кристиан Май разделяет оптимизм Занна по поводу сезона. Не только потому, что погода была благоприятной в этом году и не было потерь урожая, но и потому, что он верит, что многие люди все равно купят елку, хотя и не так много, как в годы COVID, когда многие люди были вынуждены оставаться дома.

В ответ на финансовое давление Вердер Тannenhof, возглавляемый Кристианом Майем, сократит количество точек продаж с 100 до 50. В связи с этими обстоятельствами продавцы на этих точках могут needing to adjust their strategies to maintain business.

Читайте также: