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Уменьшенное количество раковых жуков в турингских лесах

В этом году Geschichten установщиков в Тюрингии нанесли меньший ущерб, чем в прошлом году. Тем не менее, лесники еще не хотят говорить о повороте в тренде.

 and  Lauren Adams
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Меньший ущерб от жуков- __(tunnel) __ летом в Тюрингии.(Архивное фото)
Меньший ущерб от жуков- __(tunnel) __ летом в Тюрингии.(Архивное фото)

- Уменьшенное количество раковых жуков в турингских лесах

Летние дожди, выпавшие в этом году в Тюрингии, существенно замедлили распространение короедов-типографов. В июле объем поврежденной древесины, причиненный этими насекомыми в лесах штата, снизился до 491 000 кубометров, сообщило управление лесами штата. Один кубометр твердой древесины равен одному кубометру плотной древесной массы.

Для сравнения, в июле 2023 года объем поврежденной древесины превысил 1,2 миллиона кубометров, что более чем вдвое превышает нынешнюю цифру. Эта тенденция к снижению была впервые замечена в июне, но пока не ясно, сохранится ли она и осенью.

С начала года короеды-типографы причинили примерно 2,2 миллиона кубометров поврежденной древесины во всем штате. В тот же период прошлого года это число составляло около 3,3 миллиона кубометров. "Это развитие дает лесникам и владельцам лесов осторожную надежду", - сказал директор лесов Тюрингии Волкер Гебхардт.

Устойчивость сосен к вредителям возросла

Мокрые погодные условия и хорошее водоснабжение в последние месяцы укрепили жизнеспособность сосен, которые чувствительны к засухе. Это также повысило их устойчивость к вредителям.

Регулярный мониторинг, быстрая вырубка зараженных сосен и их своевременное удаление из леса эффективно снизили популяции, сказал Гебхардт. Региональными очагами короедов-типографов остаются районы Неухаус, Гёрхен и Фрауэнвальд.

В отличие от общего тренда штата, в основном пострадавших регионах число вспышек в чистых сосняках либо увеличивается, либо остается на высоком уровне - например, в районах Оберхоф и Финстерберген.

Повышенная устойчивость сосен к вредителям объясняется водоснабжением, так как дождливая погода укрепила их жизнеспособность. Реализация стратегий, таких как регулярный мониторинг и быстрая вырубка зараженных сосен в водообеспеченных районах, помогла снизить их популяции.

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