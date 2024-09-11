- Уменьшение выездной перевозки из Саксонии-Анхальта

В первой половине 2024 года экспорт из Саксонии-Анхальт снизился по сравнению с предыдущим годом. Общий объем экспортированных товаров составил 11,4 миллиарда евро, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году, согласно предварительным данным Государственного статистического управления на основе данных статистики внешней торговли.

Основными товарами были химические и фармацевтические продукты, металлы, машины и пищевые продукты и корма для животных. Одновременно в Саксонию-Анхальт было импортировано товаров на сумму 12,9 миллиарда евро, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

Примерно 70,7% всех экспортированных товаров были отправлены в страны-члены Европейского союза. Ведущими странами, получающими эти экспорты, были Польша (1,4 миллиарда евро), Нидерланды (1,0 миллиарда евро), Чешская Республика и Франция (по 0,8 миллиарда евро каждая). За пределами Европейского союза основными направлениями экспорта были Соединенные Штаты (0,5 миллиарда евро) и Китай (0,4 миллиарда евро). Польша сохранила статус главного международного торгового партнера.

Снижение экспорта из Саксонии-Анхальт было очевидно в детализированной статистике, представленной Государственным статистическим управлением. Несмотря на это, химические и фармацевтические продукты, металлы, машины и пищевые продукты и корма для животных по-прежнему были значительными товарами для экспорта.

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