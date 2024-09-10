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Уменьшение вероятности самоубийства для себя и своих близких: стратегии и советы.

Поймите стратегии, чтобы уменьшить вероятность суицида tanto для себя, как и для близких, включающие распознавание дискриминационного языка, знаков, ложных убеждений и т.п.

 and  Hanna Hofmann
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Понимание сложностей самоубийства позволяет оказывать более прочную эмоциональную поддержку близким...
Понимание сложностей самоубийства позволяет оказывать более прочную эмоциональную поддержку близким людям.

Уменьшение вероятности самоубийства для себя и своих близких: стратегии и советы.

Несмотря на снижение склонности к суициду среди молодых американцев, 13,2 миллиона все еще серьезно задумывались о самоубийстве, и 3,8 миллиона планировали его. К сожалению, 1,6 миллиона человек в возрасте от 10 до 24 лет даже пытались совершить самоубийство. Эти цифры подчеркивают, что "скрытая эпидемия самоубийств" еще не закончилась, как заявил доктор Митч Принштейн, главный научный сотрудник Американской психологической ассоциации.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать одни из самых высоких показателей попыток самоубийства в развитых странах, и уровень самоубийств, часто связанных с огнестрельным оружием, остается заметно высоким. Принштейн, профессор психологии и нейробиологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, сделал эти замечания по электронной почте.

В связи с тем, что октябрь является месяцем национальной профилактики самоубийств и далее, доктор Джастин Бейкер, клинический директор инициативы по снижению суицида и травм для ветеранов (STRIVE) в Огайском университете, подчеркивает важность образования о самоубийстве. Это знание является критическим для снижения собственной вероятности самоубийства и поддержки близких.

На самом деле, каждый год более 720 000 человек по всему миру умирают от самоубийства, что делает его третьей ведущей причиной смерти среди лиц в возрасте от 15 до 29 лет.

Родителям рекомендуется обсуждать самоубийство со своими подростками так же, как они бы говорили о таких темах, как секс или наркотики.

"Существуют простые и проверенные методы снижения риска самоубийства tanto для себя, так и для близких", - сказал Бейкер, также ассистент-профессор в отделе психиатрии и поведенческого здоровья в Огайском университете, по электронной почте.

Знание следующих пяти фактов о самоубийстве может быть полезным.

1. Могут быть предупреждающие знаки

Профессионалы в области психического здоровья и исследования пока не могут предсказать с абсолютной точностью, кто склонен к попытке самоубийства или когда те, кто находится в группе риска, могут это сделать. Это связано с тем, что влияние стрессоров, которые могут спровоцировать самоубийство у одного человека, может не иметь такого же эффекта на других. Кроме того, может не быть продолжительного периода, в течение которого кто-то находится в состоянии самоубийства и проявляет поведение, указывающее на необходимость помощи.

Тем не менее, когда кто-то находится в состоянии самоубийства и планирует это в течение длительного периода, они могут проявлять поведенческие или эмоциональные изменения. Эти изменения, а также другие факторы риска, могут включать:

● Необычное поведение с потенциально смертельными объектами, такими как огнестрельное оружие или таблетки

● Отдача любимых вещей

● Нарушения сна, либо избыточные, либо недостаточные

● Изоляция или отчуждение

● Чрезмерное опьянение или вождение в нетрезвом виде

● Обсуждение желания умереть, либо через самоубийство, либо иным образом

● Трудности в поиске причин для жизни

● Чувство обременительности, ненужности или несоответствия

● Чувство безнадежности

● Сопутствующее злоупотребление наркотиками

● История травм

● Наличие психических расстройств, таких как депрессия, тревога, шизофрения и расстройства личности, особенно если они не получают лечения

● Личная или семейная история самоубийств

● Легкий доступ к потенциально смертельным средствам

● Потеря интереса к хобби или школе.

2. Не все, кто пытается совершить самоубийство, страдают психическими расстройствами

Одним из распространенных заблуждений о самоубийстве является то, что только те, кто страдает психическими расстройствами, испытывают суицидальные мысли или пытаются совершить самоубийство. Однако это не всегда так. Многие люди, которые пытаются или умирают от самоубийства, не соответствуют критериям психических расстройств, согласно клиническому психологу доктору Майклу Роузки, который говорил с CNN в предыдущем материале. Скорее, они, скорее всего, борются с преодолением лавины стрессовых ситуаций, таких как потеря работы, бездомность, неверность, травма, правовые проблемы, тяжелые заболевания или другие кризисы.

3. Помощь доступна

Если вы подозреваете, что близкий человек может находиться в группе риска самоубийства, будьте supportive и целенаправленно спрашивайте о его благополучии, советуют эксперты. Они рекомендуют использовать эмпатичный, нарративный подход - например, задать открытый вопрос, такой как "Эй, я заметил, что жизнь стала слишком напряженной в последние несколько дней. Не хочешь поделиться, что происходит?"

Внимательно слушайте, выражайте благодарность за его открытость и предлагайте вместе решать проблемы, не давая нежелательных советов или ободряя оптимистичными причинами для жизни. Но если ваш близкий человек кажется в более непосредственной опасности или уже пытается совершить самоубийство, обратитесь за медицинской помощью или позвоните в 911. Или вы можете позвонить на Национальную линию помощи при суициде и кризисе по телефону 988, чтобы связаться с квалифицированными консультантами, которые могут помочь вам или кому-то, кого вы знаете, справиться с суицидальными мыслями или поведением.

Если вы испытываете суицидальные мысли, обратитесь за профессиональной помощью и поделитесь своими чувствами с кем-то, кому доверяете. Терапия и некоторые психиатрические препараты, такие как антидепрессанты, также могут способствовать выздоровлению.

Кроме того, "разработка плана реагирования на кризис, стратегии, которую люди создают, чтобы идентифицировать механизмы преодоления, которые они могут использовать в кризисной ситуации, может существенно снизить риск попытки самоубийства", - сказал Бейкер.

4. Люди, которые пытаются совершить самоубийство, не эгоистичны

Иногда самоубийство воспринимается как эгоистичный акт, но это ошибочное и обидное представление. Те, кто пытаются или умирают от самоубийства, часто хотят облегчить свою боль или воспринимают себя как обременительных. Многие не видят других альтернатив. Поэтому "короткорукий" может быть более подходящим термином, поскольку их внимание сужается до непосредственной проблемы, что мешает им видеть более широкую картину своего прошлого, настоящего и будущего, объяснил Роузки.

5. Важна манера обсуждения самоубийства

Игнорирование самоубийства как табуированной темы является критическим шагом в снижении стигмы, которая мешает некоторым людям обращаться за помощью. Однако слова, которые мы выбираем, и способ, которым мы их выражаем, также имеют значение.

Многие медицинские работники, учреждения и СМИ изменили свою лексику в отношении некоторых вредных фраз, таких как маркировка самоубийства как "совершенного", из-за коннотации уголовного правонарушения и потенциальной моральной оценки. Доктор Яцек Дебиец, профессор-психиатр Университета Мичигана, поделился этой точкой зрения с CNN в предыдущей статье.

Обозначение попытки самоубийства как "успешной" проблематично, так как взятие собственной жизни не является желанным достижением. Использование термина "неудачная попытка самоубийства" может подразумевать, что выживание не является желательным исходом или указывает на недостатки в характере или выносливости человека, пытающегося совершить самоубийство. С учетом этих аспектов эксперты рекомендуют использовать фразы, такие как "умер от самоубийства", "fatальная попытка самоубийства", "взяла свою жизнь" или "он покончил с собой", при обсуждении самоубийства.

Уместные аббревиатуры для обозначения нефатальной попытки самоубийства включают "нефатальная попытка самоубийства" или просто "попытка самоубийства".

Использование более сострадательной лексики в дискуссиях о самоубийстве также может способствовать эмпатии и способствовать разработке стратегий для минимизации риска самоубийства, согласно этим экспертам.

Регулярное участие в wellness-активностях, таких как йога, медитация и упражнения на осознанность, может существенно способствовать поддержанию хорошего здоровья и снижению риска самоубийства.

Кроме того, сосредоточение на общем здоровье, включая регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, достаточное количество сна и регулярные проверки, также может помочь в предотвращении суицидальных мыслей. Важно приоритизировать здоровье и благополучие как ключевые компоненты стратегий профилактики самоубийств.

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