- Уменьшение средней продолжительности жизни в Тюрингии наблюдается незначительное снижение.

Снижение средней продолжительности жизни в Тюрингии

По расчетам Статистического управления в Эрфурте, девочки, рожденные сегодня в Тюрингии, могут рассчитывать прожить до 82,6 лет, а мальчики — до 76,8 лет. Это снижение ожидаемой продолжительности жизни основано на данных о смертности за период с 2021 по 2023 год и составляет несколько недель для обоих полов. Это снижение объясняется изменениями в общих показателях смертности и статистическим эффектом, с учетом данных переписи населения 2022 года.

Ниже средней продолжительности жизни по стране

Расчеты Федерального статистического управления показывают, что средняя ожидаемая продолжительность жизни для девочек, рожденных сегодня в Тюрингии, на 0,40 года меньше, чем в среднем по стране. Для новорожденных мальчиков разница составляет 1,4 года. Однако в последнее время эта разница несколько сократилась.

Продолжительность жизни в Тюрингии имеет разные закономерности в разных возрастных группах. Для людей старше 80 лет ожидаемая продолжительность жизни слегка увеличивается — у мужчин на 7,6 лет, у женщин на 9,2 года. С другой стороны, ожидаемая продолжительность жизни для 65-летних мужчин слегка уменьшилась — до 16,9 лет, в то время как женщины в этой возрастной группе могут рассчитывать прожить еще 20,7 лет.

Прогнозируемое сокращение населения

По данным Фонда Бертельсмана, Тюрингия, скорее всего, столкнется с одним из самых значительных сокращений населения среди немецких земель в ближайшие десятилетия. К 2040 году население земли, по прогнозам, сократится примерно на 230 000 человек, или на 10,9%, до 1,89 миллиона. Это сокращение будет по-разному влиять на разные регионы и города, с наиболее существенным воздействием на небольшие муниципалитеты с населением 20 000 человек и менее. Города Эрфурт, Йена и Веймар, скорее всего, останутся относительно стабильными. В 2022 году население Тюрингии выросло на 18 000 человек в основном за счет миграции. В настоящее время население земли составляет около 2,1 миллиона человек.

Следующие статистические данные показывают снижение продолжительности жизни в Тюрингии по сравнению со средней по стране. Кроме того, следующий прогноз сокращения населения предполагает, что Тюрингия, скорее всего, столкнется с одним из самых значительных сокращений населения среди немецких земель в ближайшие десятилетия.

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