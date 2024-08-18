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Уменьшение ситуации в случае "инферно" в тропическом лесу

Гроза и сильный ливень надвигаются на Саксонию, усиленные благоприятными условиями для купания, высокими температурами и сухостью. Изменение погоды охлаждает воздух и сокращает риск лесных пожаров.

 and  Alex Stellmacher
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Панорама лесистой местности в Восточной Саксонии
Панорама лесистой местности в Восточной Саксонии

- Уменьшение ситуации в случае "инферно" в тропическом лесу

Жара и сухость последних дней усилили опасность лесных пожаров в Саксонии, но к счастью, дожди и грозы в воскресенье положили конец этой тенденции. Большая часть штата была залита дождем и грозой, что значительно облегчило ситуацию. Карта лесного хозяйства штата показала минимальный или очень низкий риск для большинства частей Саксонии, и прогнозы обещали, что к понедельнику практически весь штат будет находиться на самом низком уровне риска (1).

Только неделю назад, всего два региона - Ломатцерская пустошь и южная часть Лейпцига - находились на уровне 3 предупреждения, но к субботе северная часть штата и большая часть района Вогтланд были повышены. Риски также возросли в районах Гёрлиц, Баутцен, Майсен, Лейпциг и столицы штата Дрезден.

Дождь и гроза

Низкое давление над центральной Германией привело к дождю и движению более холодных воздушных масс на восток, как сообщил метеоролог из немецкого метеорологического службы (DWD). В некоторых районах дождь был особенно сильным, сопровождаемый грозой. Температуры колебались от 24°C в Лейпциге до 29°C у реки Нейсе. К понедельнику ожидалось небольшое понижение температуры, от 21°C до 24°C, и дождя не прогнозировалось.

Дождь и грозы, вызванные низким давлением, принесли необходимую влагу в Саксонию. Сильный дождь и грозы помогли потушить потенциальные лесные пожары и облегчить сухость, которая усиливала опасность лесных пожаров.

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