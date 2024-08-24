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Федеральные земли ГерманииНовостиПрирода

уменьшение популяции ос в Баварии из-за весенних ливней

В присутствии мороженого или торта осы были назойливы. С другой стороны, это лето отмечено значительным Reduction в ос širюgations. Какая могла бы быть причина этого изменения?

 and  James Williams
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Уменьшение шума столовой за счет подношений былого жуuju
Уменьшение шума столовой за счет подношений былого жуuju

- уменьшение популяции ос в Баварии из-за весенних ливней

В конце лета осы часто доставляют неудобства, но в этом году их меньше, чем в предыдущие годы, в Баварии. Во время проекта гражданской науки "Лет осы" в июне и августе было замечено меньше ос, чем в тот же период в 2023 и 2022 годах. Эксперт по насекомым Татьяна Рихтер из организации по охране природы LBV в Хильпольштайне объясняет это дождливой ранней летой.

LBV вместе с Немецким обществом охраны природы (NABU) призывали жителей Германии в течение двух часов в июне и августе следить и документировать насекомых поблизости. Цель проекта - собрать информацию о здоровье жуков, пчел, бабочек и других видов насекомых в Германии.

Рихтер объясняет, что осы нуждаются в хорошей погоде ранним летом, чтобы построить свои гнезда. Рабочие осы затем отправляются ловить насекомых в качестве пищи для личинок. По словам Рихтер, этот год был отмечен сильным дождем, что, скорее всего, привело к меньшему или отложенному строительству гнезд.

В Германии обитают несколько видов ос, но только обычная оса (Vespula vulgaris) и немецкая оса (Vespula germanica) обычно становятся проблемой на мороженых и барбекю. Это особенно актуально в позднем лете, обычно с августа по середину сентября, когда большинство ос уже вылупились и ищут пищу.

Рихтер объясняет, что взрослые осы питаются нектаром, соком растений и фруктами. Личинки также производят сладкое вещество, которое рабочие осы потребляют. Однако в конце лета этот источник пищи становится редким. "Тогда они приходят к нам", - сказала Рихтер, имея в виду привлечение сладких продуктов и напитков, таких как мороженое, сок и фруктовый пирог.

Чтобы отпугнуть ос, Рихтер советует брызгать на них водой из пульверизатора. "Они улетают, потому что думают, что идет дождь, и хотят сначала умыться", - сказала она. Также рекомендуется поставить тарелку, например, с нарезанными виноградинами, подальше от стола с десертом в качестве отвлекающего маневра. Тарелку следует поставить перед подачей десерта.

Результаты проекта "Лето насекомых" в 2024 году еще не раскрыты.

Уменьшение числа ос в Баварии в этом году может потенциально быть хорошей новостью для других видов насекомых, делящих "природу", так как меньше конкуренции за источники пищи может благоприятствовать им. Рихтер подчеркивает, что осы нуждаются в хорошей погоде ранним летом для эффективного строительства гнезд, что было нарушено сильным дождем в этом году.

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