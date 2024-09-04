- Уменьшение официально рассчитанного уровня роста цены обосновано?

Сейчас литр бензина в Германии стоит примерно 1,70 евро, что на 20 центов дешевле, чем весной. Это также самое низкое значение за последние полтора года. Аналогично, дизельное топливо и мазут также стали дешевле, что привело к снижению общего уровня инфляции. По данным Федерального статистического управления, в августе инфляция составила 1,9%, что является самым низким показателем за последние три с половиной года.

Ближе к инфляции

Несмотря на этот оптимистичный прогноз, стоит быть осторожным. Цена на нефтепродукты номинирована в долларах США, что означает, что слабость доллара по отношению к евро привела к более доступному топливу. Однако это преимущество может не продлиться вечно. Если доллар вырастет в цене, то и бензин подорожает.

Кроме того, инфляция остается высокой в других секторах, помимо заправочных станций. Если исключить энергоносители и продукты питания, то в августе инфляция составила 2,8%. Это объясняет, почему потребители все еще осторожны, несмотря на растущие реальные зарплаты.

Вопрос о растущих зарплатах

Осторожность потребителей оправдана. По мере роста зарплат растут и цены на товары и услуги, что можно увидеть в салонах красоты, в ресторанном бизнесе и в счетах мастеров. Экономисты ожидают, что в краткосрочной перспективе инфляция останется управляемой, но они еще не объявили об окончании кризиса. В истории более высокие затраты на производство в конечном итоге привели к более высоким ценам на полках магазинов. Вопрос сейчас в том, насколько и когда это произойдет. Уровень инфляции в ближайшие месяцы даст ответ.

Средняя федеральная цена на бензин в США в настоящее время ниже, чем весной, но рост курса доллара может сделать его дороже. Несмотря на снижение цен на топливо, другие показатели инфляции, такие как 2,8% в августе при исключении энергоносителей и продуктов питания, остаются относительно высокими.

Читайте также: