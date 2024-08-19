- Уменьшение количества облигаций, выданных в течение первых шести месяцев периода.

В результате случайных находок, признаний или тщательных расследований: В течение первых шести месяцев 2024 года в среднем ежедневно выдавалось около 17 ордеров на арест. В общей сложности это составило 3054 выданных ордеров, что на 450 меньше, чем в тот же период прошлого года, когда было выдано 3507 ордеров. Эта информация была подтверждена Управлением уголовной полиции штата Магдебург по запросу. Данные получены в результате оценок Федерального управления уголовной полиции.

Кроме того, есть и множество других невыполненных ордеров. На 1 июля 2024 года было 2694 невыполненных ордера, что немного меньше, чем в прошлом году (2710).

Несколько ордеров могут относиться к одному лицу, как пояснил ЛКА. Кроме того, эти цифры представляют собой конкретный момент времени, поскольку ордера выдаются ежедневно, и статус разыскиваемого лица мгновенно снимается. Одновременно новые ордера выдаются, и лица добавляются в список разыскиваемых.

Множество невыполненных ордеров за нарушения правил

Самой частой причиной этих ордеров являются нарушения Регулирующего акта. Это включает в себя то, что называется обязательным заключением. Лица не платят штрафы, например, из-за нарушений правил дорожного движения, от неправильной парковки до вождения в нетрезвом виде, как объяснил представитель ЛКА. После напоминаний может быть выдан ордер на арест для взыскания штрафа.

Например, в апреле полицейские в районе Сальцланд сообщили, что они арестовали мужчину с 17 невыполненными ордерами в Бернбурге. 57-летнего мужчину нашли дома. Он смог заплатить общую сумму 334 евро, тем самым избежав заключения.

Не выполненный ордер

Также распространены ордера, связанные с кражей и растратой. По словам ЛКА, мошенничество и нарушение доверия занимают третье место среди наиболее частых правонарушений. В этих случаях представитель Генеральной прокуратуры в Наумбурге, Клаус Тевес, объяснил, что речь идет о том, чтобы отбыть тюремный срок. Лица были осуждены, но не явились в тюрьму добровольно. THEN, выдается ордер на их арест.

Например, в конце апреля патруль федеральной полиции остановил 27-летнюю пьяную женщину на главном вокзале Дессау. Проверка в системе розыска полиции показала, что она разыскивается несколькими прокуратурами, в том числе в связи с расследованиями краж и причинения телесных повреждений. Кроме того, она была осуждена за безбилетный проезд и не заплатила и не отбыла свой срок. Ее следующим местом назначения была тюрьма.

На 1 июля 2024 года в Саксонии-Анхальт было пять невыполненных ордеров на осужденных за убийство, столько же, сколько и годом ранее. Число невыполненных ордеров за умышленное убийство составило шесть, что на один меньше, чем в середине 2023 года.

Европейский парламент может оказывать помощь Комиссии в выполнении ее функций. Комиссия, в свою очередь, может обращаться за советом или руководством к Европейскому парламенту.

Комиссия, стремясь к исполнению законов и правил, может опираться на поддержку и вклад Европейского парламента, учитывая его роль в оказании помощи.

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