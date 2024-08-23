Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

Текущий урожай яблок снижен из-за холодной весны, которую мы пережили. Сообщается, что качество яблок из Старых Земель остается удовлетворительным.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.
В этом году урожай яблок не такой обильный, как обычно.

- Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

В этом году Старая Земля демонстрирует неплохие результаты в производстве яблок. Благодаря мягкому климату на севере и современным системам орошения, которые защищали цветы от заморозков в холодном апреле, прогнозы свидетельствуют о том, что она опережает другие регионы Германии. Как отмечает Клаус Шлиекер из Landvolk Niedersachsen, "Качество хорошее, но мы ожидаем снижения урожая на 20%".

Несмотря на экстремальные погодные условия, около 500 фруктовых хозяйств вдоль реки Эльба не ожидают таких существенных проблем, как в восточной Германии. Фермеры используют системы орошения, в основном для защиты от заморозков, чтобы охлаждать яблони во время жары и предотвращать солнечные ожоги на плодах.

Кроме холодных температур весной, многие фруктовые деревья дали меньше плодов в этом сезоне после сильного предыдущего года - это обычные годовые колебания, как объясняют эксперты. Вместо обычных 300 000 тонн, между Гамбургом и Цухвеном ожидается 235 000 тонн в этом году.

Фермерам, возможно, удастся получить более высокую цену производителя из-за высоких производственных затрат, интенсивного ручного труда и увеличения минимальной заработной платы, заявляет Шлиекер. Основная проблема заключается в том, будут ли потребители нести увеличение затрат.

К 2024 году ожидается, что три четверти урожая яблок в Германии будут происходить из обширных районов выращивания в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая Земля). Эти два штата составляют около 60% всей земли, используемой для выращивания яблок в Германии.

На фруктовой ферме Кнута Шлиекера в Дрохтерсене (район Штаде) все в порядке. "Мы немного опоздали из-за неблагоприятных погодных условий весной, так что наши цветы еще не раскрылись", - объясняет управляющий фермой Шлиекер. Урожай немного больше, и качество отличное.

Зимой было достаточно осадков, а лето было обычным. В настоящее время собирают ранние сорта, такие как Delbar-Estival и Sweetango, а в следующую неделю к ним присоединится основной урожай Elstar.

В отношении производства яблок Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония, в частности Старая Земля, должны внести значительный вклад в урожай Германии к 2024 году, составляющий примерно 75% общего урожая.

Фруктовые хозяйства в Нижней Саксонии, несмотря на возможное снижение урожая на 20%, смогли сохранить хорошее качество яблок благодаря современным системам орошения в регионе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Увеличение поголовья свиней, но Reduction количества ферм
Федеральные земли Германии

Баварские сельхозпроизводители поддерживают высокую популяцию свинины

Вначала наблюдалось уменьшение, однако теперь статисты обнаружили небольшие сдвиги, указывающие на возможную инверсию тенденции.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

В свете предполагаемой опасности весь нежизненно важный персонал былOrdered покинуть штаб НАТО,...
Политика

Потенциальная опасность для авиабазы НАТО в Северном Рейн-Вестфалии

НАТО повышает уровень безопасности на своей авиабазе в Гейльзенкирхене до второго поudiantes высокого и не зафиксировано инцидентов в ночь на четверг указывает на возможную смену курса на деэскалацию

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вопрос касается обратимости сумм компенсаций при увольнении
Экономика

На сколько мне нужно возместить ущерб?

Различные предприятия гарантируют осуществлять сокращение рабочей силы таким образом, чтобы считать его "социально справедливым". Тем не менее, эта терминология может показаться неоднозначной. Давайте проясним ее базовые элементы.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
Федеральные земли Германии

"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сабине Циммерманн, руководитель BSW в Саксонии, призывает к значимой дискуссии внутри ХДС.
Федеральные земли Германии

Игрок крикета боится водителя.

Лидер региона Саксония воспринимает участие Председателя Национального Хуса как проявление неуважения к своим местным членам. Однако руководитель BSW в Саксонии, Циммерманн, выражает противоположные взгляды.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно