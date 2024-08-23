- Уменьшение количества яблок в Древней Земле, но сохранение превосходного качества.

В этом году Старая Земля демонстрирует неплохие результаты в производстве яблок. Благодаря мягкому климату на севере и современным системам орошения, которые защищали цветы от заморозков в холодном апреле, прогнозы свидетельствуют о том, что она опережает другие регионы Германии. Как отмечает Клаус Шлиекер из Landvolk Niedersachsen, "Качество хорошее, но мы ожидаем снижения урожая на 20%".

Несмотря на экстремальные погодные условия, около 500 фруктовых хозяйств вдоль реки Эльба не ожидают таких существенных проблем, как в восточной Германии. Фермеры используют системы орошения, в основном для защиты от заморозков, чтобы охлаждать яблони во время жары и предотвращать солнечные ожоги на плодах.

Кроме холодных температур весной, многие фруктовые деревья дали меньше плодов в этом сезоне после сильного предыдущего года - это обычные годовые колебания, как объясняют эксперты. Вместо обычных 300 000 тонн, между Гамбургом и Цухвеном ожидается 235 000 тонн в этом году.

Фермерам, возможно, удастся получить более высокую цену производителя из-за высоких производственных затрат, интенсивного ручного труда и увеличения минимальной заработной платы, заявляет Шлиекер. Основная проблема заключается в том, будут ли потребители нести увеличение затрат.

К 2024 году ожидается, что три четверти урожая яблок в Германии будут происходить из обширных районов выращивания в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая Земля). Эти два штата составляют около 60% всей земли, используемой для выращивания яблок в Германии.

На фруктовой ферме Кнута Шлиекера в Дрохтерсене (район Штаде) все в порядке. "Мы немного опоздали из-за неблагоприятных погодных условий весной, так что наши цветы еще не раскрылись", - объясняет управляющий фермой Шлиекер. Урожай немного больше, и качество отличное.

Зимой было достаточно осадков, а лето было обычным. В настоящее время собирают ранние сорта, такие как Delbar-Estival и Sweetango, а в следующую неделю к ним присоединится основной урожай Elstar.

В отношении производства яблок Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония, в частности Старая Земля, должны внести значительный вклад в урожай Германии к 2024 году, составляющий примерно 75% общего урожая.

Фруктовые хозяйства в Нижней Саксонии, несмотря на возможное снижение урожая на 20%, смогли сохранить хорошее качество яблок благодаря современным системам орошения в регионе.

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