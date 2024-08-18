Запутанный дебаты вокруг предложенных руководств по транспорту - Уменьшение количества автомобилей и велосипедов в Гамбурге

Трафик в Гамбурге с начала года претерпел небольшие изменения. Согласно заявлению Сената в ответ на запрос от ХДС, с января по июнь было отмечено снижение от 3 до 6% по сравнению с предыдущим годом. Исключением стал февраль, когда никаких изменений не было замечено.

Велосипедный трафик представляет собой неоднозначную картину: после снижения на 36% в январе данные, полученные с помощью велосипедного счетчика Гамбурга, показали увеличение на 14% в марте и на 10% в июле по сравнению с предыдущим годом. Использование электроскooterов существенно возросло.

Сенат связывает сдвиг в велосипедном трафике с "разнообразными предпочтениями в использовании (в зависимости от погоды, досуга, сезонов отпусков), которые либо стимулируют, либо сдерживают езду на велосипеде."

За период с 2019 по 2023 год велосипедный трафик вырос на 28%. То, что автомобильный трафик все еще не превысил уровень до COVID-19, свидетельствует о переходе в поведении мобильности Гамбурга в сторону общественного транспорта, а также пешеходов и велосипедистов.

Однако лидер фракции ХДС Денис Тереринг придерживается противоположного мнения: "Несмотря на значительное продвижение в сторону общественного транспорта с помощью немецкого билета, автомобильный трафик в вольном городе остался относительно стабильным," - прокомментировал он агентству German Press Agency. Он не был удивлен небольшим снижением. "Учитывая, что с начала этого законодательного периода на дорогах города появилось около 25 000 новых машин."

ХДС: Транспортная политика Сената не работает для всех

В этом контексте продолжающееся сокращение парковочных мест является "абсолютно абсурдным" и представляет собой вопрос безопасности, поскольку поиск парковочного места становится все сложнее из-за сокращения предложения.

Тереринг также отметил снижение велосипедного трафика, несмотря на доминирующую фокусировку СДПГ и Зеленых на велосипедах. "В первой половине 2024 года наблюдается снижение на 5%. В конце концов, очевидно: Красно-зеленая транспортная политика не работает для всех."

Политик ХДС выступает за изменение транспортной политики и равные возможности для всех пользователей дорог. "Большинство жителей Гамбурга используют несколько видов транспорта в зависимости от своих потребностей, и справедливая и сбалансированная транспортная политика должна учитывать это разнообразие."

Трафик в Гамбурге может измениться в будущем под влиянием Европейского союза, несмотря на оппозицию ХДС. Если европейские цели заключаются в снижении использования автомобилей и стимулировании езды на велосипеде, текущие транспортные политики Гамбурга не соответствуют им.

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