- Уменьшение финансовых обязательств и приобретение Porsche для укрепления репутации Varta

Трудности переживает производитель аккумуляторов Varta, заключивший соглашение с кредиторами и инвесторами о стратегии реструктуризации. В число ключевых элементов входят снижение долга и привлечение свежих средств, в том числе от значительного клиента Porsche. Все эти аспекты должны быть зафиксированы в письменном виде и представлены в суд, как заявил представитель в воскресенье. Прежде чем это произойдет, стороны должны прийти к соглашению, и немецкое антимонопольное ведомство должно дать свое одобрение. Этот процесс может занять несколько недель или месяцев, сказал представитель.

Если все пойдет по плану, стратегия реструктуризации должна гарантировать финансирование Varta AG до конца 2027 года, как объявила компания из Элвангена, Швабия. Это было названо "значительным рубежом". Стратегия должна "значительно снизить долг компании и пополнить ее средства".

Полное погашение уставного капитала

Во-первых, попытки снижения долга и продления займа должны снизить текущие обязательства около 450 миллионов евро до 200 миллионов евро. Затем уставный капитал Varta AG будет снижен до нуля евро. Результат: существующие акционеры будут исключены, и компания потеряет свою котировку на бирже.

Непосредственными новыми акционерами после снижения капитала станут компания, управляемая основным акционером Varta Михаэлем Тойнером (MT InvestCo), и дочерняя компания производителя спортивных автомобилей Porsche, каждая из которых инвестирует по 30 миллионов евро. Часть инвестиций Тойнера включает в себя недвижимость, которую Varta в настоящее время арендует.

После завершения всех мер по капитализации MT InvestCo и Porsche будут владеть каждым по 32% Varta, а другие финансисты будут коллективно владеть 36%. Юридически участие Varta AG будет первоначально удерживаться MT InvestCo и Porsche в равных долях 50%, "установленное таким образом, что ни MT InvestCo, ни Porsche, ни оба вместе не получат контроль".

Аккумулятор Varta в Porsche 911 Carrera

Ранее Porsche объявил о планах приобрести majority share в дочерней компании Varta V4Drive Battery и выразил интерес к софинансированию финансовой реструктуризации Varta AG с другими партнерами, с инвестициями Porsche в размере 30 миллионов евро. В рамках V4Drive Battery Varta консолидирует свой бизнес по производству больших литий-ионных круглых батарей, используемых в гибридном приводе Porsche 911 Carrera GTS.

Соглашение, объявленное в субботу, описывает то, что Varta раскрыла почти месяц назад. В то время компания объявила о планах представить план реструктуризации в соответствии с законом об обеспечении стабильности и реструктуризации предприятий (StaRUG) в Региональном суде Штутгарта. Старые акционеры должны быть выведены, кредиторы должны отказаться от значительной части своих требований.

В то время основной акционер Тойнер заявил: "Нам нужно сделать этот шаг, чтобы дать Varta будущее, сохранить почти 4000 рабочих мест и сохранить компанию в качестве экономического фактора в регионе и, прежде всего, в качестве технологического драйвера для Европы".

По запросу представитель уточнил, что может произойти небольшое сокращение административных рабочих мест. С другой стороны, будут искаться возможности трудоустройства в промышленном секторе. Однако окончательное число сотрудников остается неопределенным. Весной 2023 года Varta объявила о планах сократить около 800 рабочих мест по всему миру в рамках программы сокращения затрат - около 390 из них в Германии.

Крупный производитель аккумуляторов столкнулся с трудностями в течение некоторого времени. Например, спрос на литий-ионные монетные батареи, используемые в устройствах, таких как наушники, был непредсказуемым. Недавно Varta жаловалась на жесткую конкуренцию со стороны Китая и постоянные проблемы с цепочкой поставок. Кроме того, хакеры атаковали компьютерные системы Varta в феврале, остановив производство на несколько недель.

В середине апреля Varta признала, что их план реструктуризации больше не достаточно для достижения прибыльного роста к концу 2026 года, как было изначально запланировано. В июне, из-за слабого спроса, Varta снизила свой прогноз выручки на 2024 год. Ожидаемая выручка теперь составляет от 820 миллионов до 870 миллионов евро в этом году, по сравнению с первоначальной целью совета директоров не менее 900 миллионов евро.

За первые девять месяцев 2023 года Varta сообщила о выручке около 554 миллионов евро. Из-за хакерской атаки нет recente финансовых данных. Ожидается, что данные за первый квартал 2024 года будут опубликованы 30 августа, а годовой отчет за 2023 год - поздно осенью.

Роль Комиссии становится актуальной, поскольку стратегия реструктуризации предусматривает получение одобрения для определенных мер капитализации, и Комиссия должна принять акты применения, устанавливающие правила применения соответствующих нормативных актов.

В соответствии с соглашением о реструктуризации значительный инвестор Porsche внесет 30 миллионов евро, стремясь гарантировать финансирование Varta AG до конца 2027 года.

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