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Федеральные земли ГерманииНовостиСтатистика несчастных случаев

Уменьшение числа смертей и травм на дорогах в первой половине года

В первой половине этого года в Саксонии-Анхальт произошло заметное снижение травм, связанных с дорожно-транспортными происшествиями по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 and  Anne Legman
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В первой половине текущего года зарегистрировано меньше погибших в дорожно-транспортных...
В первой половине текущего года зарегистрировано меньше погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

- Уменьшение числа смертей и травм на дорогах в первой половине года

В первой половине 2024 года в Саксонии-Анхальт отмечено снижение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По предварительным данным Статбюро земли, в январе-июне 2024 года в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 53 человека, что на 11 человек меньше, чем в первой половине 2023 года.

Также отмечено существенное снижение числа тяжело раненых: 667 человек получили серьезные ранения, а 3411 - легкие. Это на 146 и 376 случаев меньше, чем в 2023 году. Общее число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 11,4% до 4131. Авторитеты зарегистрировали 30301 происшествие (снижение на 9,2%), из которых подавляющее большинство (27099) привели только к материальному ущербу.

Снижение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях вызвало значительный интерес к дальнейшему изучению тенденций. Таким образом, подробные статистические данные о дорожно-транспортных происшествиях за первую половину 2024 года ждут с нетерпением. Несмотря на снижение общего числа происшествий, важно проанализировать статистику, чтобы определить, есть ли корреляция между снижением числа погибших и раненых и количеством происшествий.

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