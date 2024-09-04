- Уменьшение числа детей в тюрингских детских садах

В детских садах Тюрингии наблюдается заметное снижение числа мальчиков и девочек, находящихся под присмотром. По данным Статистического управления в Эрфурте, опубликованным в марте, всего 86 538 детей были записаны, что на 3 300 детей или 3,7% меньше, чем в предыдущем году. В эту цифру входят 1 351 детский сад и домашний уход за детьми, в общей сложности обслуживающие 87 162 детей.

Коэффициент охвата детей в возрасте до шести лет в Тюрингии в марте составил 77,5%, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в предыдущем году. Город Йена показал самый высокий коэффициент охвата (82,6%) для этой возрастной группы, в то время как Суль показал самый низкий (71,1%). Министерство образования Тюрингии прогнозирует снижение числа детей, посещающих детские сады, в ближайшем будущем из-за демографических изменений.

Отчет статистики также показывает снижение числа сотрудников на 319 человек, что составляет 2% снижения, оставив 18 343 сотрудника. Число мужчин, работающих в детских садах, значительно возросло, превысив вдвое предыдущий год и составив 1 100 человек. Это означает, что примерно один из четырнадцати сотрудников в этих учреждениях - мужчина.

Несмотря на снижение числа детей, находящихся под присмотром в детских садах, растет число мужчин, работающих в детских домах в Тюрингии. Это изменение гендерной динамики заметно в сфере ухода за детьми.

В ответ на прогноз Министерства Тюрингии растет интерес к изучению альтернатив для раннего детского образования, таких как детские дома, из-за прогнозируемого снижения числа детей, посещающих детские сады.

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