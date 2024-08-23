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Федеральные земли ГерманииНовостиРождественская ночь

Уменьшается количество рождественских деревьев в Нижней Саксонии

До Рождества остается примерно четыре месяца. Какие приблизительные затраты на елки должны учитывать частные лица?

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Некоторые сущности предпочли выйти из отрасли производства новогодних елок.
Некоторые сущности предпочли выйти из отрасли производства новогодних елок.

- Уменьшается количество рождественских деревьев в Нижней Саксонии

В этом году поставка елок в Нижней Саксонии и Бремене несколько ограничена. В результате, некоторые продавцы деревьев могут повысить цены на 4 евро за дерево, как предполагает эксперт Бенедикт Шнеебек из Ostseetanne. Но не волнуйтесь, без елки Новый год не останется.

В целом, диапазон цен должен остаться относительно похожим на прошлый год. Ель Нордманн будет стоить от 22 до 29 евро за метр, а голубая и красная ель - от 13 до 18 и от 10 до 15 евро соответственно, согласно анализу Шнеебека.

Однако цена на голубую ель может немного вырасти из-за ее дефицита. Шнеебек отмечает, что даже несмотря на то, что двухметровое дерево выращивалось в течение примерно двенадцати лет, его цена ненамного выше, чем у букета цветов. В настоящее время производители елок ведут переговоры с оптовиками и розничными торговцами о ценах.

Шнеебек связывает низкую поставку с засушливыми годами 2017 и 2018, когда погибло много молодых деревьев, а также с низкими ценами, высокой прибылью розничных торговцев и растущими производственными затратами. В результате сельскохозяйственные площади по выращиванию елок сократились или фермеры вообще покинули этот бизнес, что привело к умеренному росту цен среди производителей. В конечном итоге, решение о передаче этих дополнительных затрат потребителям остается за крупными розничными торговцами, такими как садовые центры.

Несмотря на умеренный рост цен среди производителей из-за сокращения поставок, сельскохозяйственные производители надеются, что цены на елки не существенно вырастут к Рождеству. Некоторые розничные торговцы могут решить взять на себя эти затраты, чтобы сохранить доступные цены для своих клиентов в этот особый праздник.

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