Уменьшает ли средиземноморская диета вероятность заражения COVID-19?

Исследовательская группа в Индонезии изучила, как определенный образ жизни может повлиять на риск заражения COVID-19. Они обнаружили, что следование средиземноморской диете может снизить риск заражения COVID-19, как указано в исследовании, опубликованном в среду в журнале PLOS One.

Как выразился старший автор исследования Андре Сияхан, лектор Центра доказательной медицины Университета Северной Суматры в Индонезии в электронном письме, "Было проведено множество исследований, указывающих на сильную связь между COVID-19 и воспалением в организме. С другой стороны, средиземноморская диета известна своими противовоспалительными свойствами. Наше исследование поддерживает связь между ними, согласуясь с нашей гипотезой".

Воспаление связано tanto с возникновением, так и с тяжестью COVID-19.

С тех пор, как в 2019 году вспыхнула пандемия коронавируса, по всему миру было зарегистрировано более 775 миллионов случаев заражения, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Это число продолжает расти, с более чем 47 000 новыми случаями, зарегистрированными за неделю до 4 августа - последние данные от ВОЗ. Смертность от COVID-19 сейчас превышает 7 миллионов.

Чтобы выяснить, может ли риск заражения и тяжесть снизиться при соблюдении средиземноморской диеты, исследователи проанализировали шесть исследований, в которых приняли участие более 55 400 человек из пяти разных стран. Участники сообщали о своей приверженности средиземноморской диете с помощью опросников.

Три из этих исследований пришли к выводу о "значительной" связи между средиземноморской диетой и более низким риском заражения COVID-19, в то время как два других не показали значительных результатов. В целом, участники, придерживающиеся средиземноморской диеты, имели более низкий риск заражения. Однако авторы отметили, что эта степень снижения риска не может быть точно измерена из-за различий в уровне значимости между исследованиями.

Что касается того, может ли диета также снизить количество симптомов или тяжесть заболевания, данные менее ясны. По словам авторов, данные имеют "низкую достоверность" в этом отношении.

Только одно исследование сообщило о "значительной" связи между более строгим соблюдением средиземноморской диеты и меньшим количеством симптомов COVID-19, в то время как три других не показали значительной связи. Одно исследование показало, что диета снижает риск тяжелого COVID-19, но два других показали несовместимые результаты.

В некоторых исследованиях было выявлено, что более высокое потребление оливкового масла, фруктов и орехов; более низкое потребление зерновых и красного мяса; и умеренное потребление алкоголя были связаны с более низким риском заражения COVID-19. Употребление большего количества овощей, фруктов, бобовых, орехов, рыбы и цельнозерновых продуктов было связано с более низким риском тяжелого COVID-19.

"Эти результаты могут иметь значительные Implications for public health, подчеркивая важность правильного питания для профилактики tanto инфекционных, так и неинфекционных заболеваний", - сказал д-р Хорди Мейно, доцент в Центре основных метаболических исследований Фонда Novo Nordisk при Университете Копенгагена в Дании. Мейно не участвовал в исследовании.

Открытые вопросы

Исследование представляет собой предварительные данные, добавил Мейно, поэтому следует учитывать потенциальные слабые стороны, которые могут повлиять на надежность результатов.

К таким слабостям относится тот факт, что все исследования были наблюдательными, то есть они устанавливают корреляции, но не доказывают, что средиземноморская диета действительно имеет защитный эффект против COVID-19. "Это существенный недостаток в исследованиях питания, так как они только исследуют связи между факторами образа жизни и результатами здоровья", - сказал Мейно. "Другие факторы, связанные с средиземноморской диетой, но не являющиеся диетой, могли бы сыграть роль в результатах".

Эти сопутствующие факторы, которые не учитывались во многих исследованиях, могли повлиять на результаты эффективности диеты. Примерами сопутствующих факторов являются хорошо известные факторы риска заражения COVID-19, такие как ожирение и диабет, а также социальные детерминанты здоровья, такие как доступ к здоровой пище. Мейно отметил, что взаимоотношения между этими факторами сложны и не могут быть полностью поняты в изоляции.

"Исследования, которые не учитывали сопутствующие факторы, сообщали о значительных ассоциациях, в то время как два исследования, которые учитывали сопутствующие факторы, сообщали о незначительных ассоциациях", - написали авторы.

Кроме того, самоотчет о здоровье, таком как COVID-19 и истории питания, подвержены предвзятым ответам, таким как неточные воспоминания о потреблении пищи. Экспозиция COVID-19, которая не измерялась в исследованиях, является важным фактором, определяющим риск заражения человека.

В связи с этими неопределенностями требуются дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы.

Улучшение диеты для риска заболеваний

Хотя краткосрочные изменения в диете могут иметь ограниченное влияние на риск заражения COVID-19, долгосрочные преимущества соблюдения здоровой диеты могут быть более существенными, сказал Мейно.

"Эти продукты богаты антиоксидантами, клетчаткой и микроэлементами, которые усиливают иммунную функцию и могут помочь нашей естественной микробиоте и снизить воспаление", - сказал д-р Сара Зейдельманн, ассистент-профессор клинической медицины в Колумбийском университете.

Независимо от его потенциальных защитных эффектов против COVID-19 или тяжелых симптомов, средиземноморская диета "здоровый и вкусный образ жизни", который Мейно рекомендует и соблюдает сам.

План питания средиземноморья показал пользу в снижении или ослаблении риска проблем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, деменция, рак молочной железы, высокий холестерин, потеря памяти, депрессия и другие проблемы.

Сияхан, главный исследователь, сказал, "Изменение диеты человека может быть непростым, но постепенное включение компонентов средиземноморской диеты в свою жизнь - разумный подход".

Эти компоненты включают фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи, рыбу и оливковое масло, в то время как потребление красного мяса и обработанных продуктов следует сократить, как указал Зейдельманн.

Однако важно помнить, что вакцинация по-прежнему является "наиболее эффективным" и безопасным способом предотвращения госпитализации, связанной с COVID-19, долгосрочных осложнений здоровья и смерти, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Помимо методов, таких как вакцинация и ношение масок, "принятие здоровых пищевых привычек и борьба с существующими неравенствами в области здравоохранения могут укрепить устойчивость населения и улучшить общие результаты здоровья", предложил Мерино.

Согласно результатам исследования, соблюдение средиземноморской диеты может потенциально снизить риск тяжелых симптомов COVID-19 за счет своих противовоспалительных свойств. Придерживание этой диеты связывают с различными преимуществами здоровья, в том числе снижением риска заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и рак молочной железы.

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