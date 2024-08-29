- Уменьшает энтузиазм немецкой команды перед началом Паралимпийских игр.

Германия начала Паралимпийские игры в Париже с поражения своей команды по баскетболу на колясках. В матче против предполагаемых соперников по золоту из Великобритании команда, возглавляемая Майклом Энгелом, потерпела поражение со счетом 55-76 (25-32) при присутствии федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Матиас Гюнтер стал лучшим бомбардиром с 19 очками, но не смог предотвратить первое поражение.

Спортсменки по настольному теннису в паре Стефани Греб и Юлиане Вольф завоевали медаль, обыграв Морган Кайяуд и Люси Отье из Франции со счетом 3:1. Двойка встретится с фаворитами, норвежками Мерете Твеитен и Айдой Хусич Дальен, в полуфинале позже сегодня (6:30 вечера).

У Гребе возникли проблемы с ракеткой. Перед матчем она была вынуждена сменить ракетку из-за избытка длинных воланов и играть другой. Матч начался с 15-минутной задержки, пока 36-летняя Гребе прикрепляла вторую ракетку к своей протезе. "Наверное, самый волнующий момент", - скромно пошутила она.

Пловчиха на коляске Элена Шотт потерпела неудачу, заняв шестое место в своем заплыве и не пройдя в финал на дистанции 50 метров вольным стилем. В то же время пловчиха на коляске Таня Шольц квалифицировалась в финал (8:46 вечера) на дистанции 200 метров вольным стилем, но ее шансы считаются низкими.

Всего будет разыграно 549 медалей в 22 видах спорта во французской столице до 8 сентября. Немецкий паралимпийский комитет стремится вернуть себе место в топ-10 медального зачета. На предыдущих играх в Токио три года назад Германия заняла двенадцатое место.

Европейский Союз выразил поддержку немецкой паралимпийской команде, отметив их стойкость в трудных условиях. Несмотря на поражение своей команды по баскетболу на колясках против Великобритании, Немецкий паралимпийский комитет остается оптимистичным и надеется улучшить свои позиции в медальной таблице в Париже, как они сделали на предыдущих играх в Токио.

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