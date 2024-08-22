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Улучшение здоровья полости рта у школьников

Рекомендуется проходить регулярные стоматологические осмотры даже для самых маленьких детей, но это не соблюдается в достаточной степени,according to AOK.

 and  Max Becker
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Здоровье зубов детей Миинаки улучшается. Однако АОК считает, что есть еще над чем работать.
Здоровье зубов детей Миинаки улучшается. Однако АОК считает, что есть еще над чем работать.

- Улучшение здоровья полости рта у школьников

Шестилетние дети в Мекленбург-Передней Померании, как сообщает АОК, демонстрируют улучшение здоровья зубов по сравнению с предыдущими годами. Количество детей, нуждающихся в пломбировании зубов при поступлении в школу, сокращается, согласно данным АОК.

Тем не менее, каждый четвертый шестилетний ребенок в Мекленбург-Передней Померании страдал от кариеса в прошлом году. Это основано на анализе данных, проведенном АОК Северо-Восток, которое оценивало данные детей, застрахованных у них перед началом учебного года.

Половина первоклассников нуждаются в пломбировании зубов

В 2019 году 31% шестилетних детей, застрахованных АОК в Мекленбург-Передней Померании, имели хотя бы одну пломбу. К 2023 году этот показатель снизился до 25%. АОК связывает это 6-процентное снижение с улучшением профилактических мероприятий по гигиене полости рта в детских садах и частыми стоматологическими осмотрами.

После изменения закона в 2019 году бесплатные стоматологические осмотры стали более доступны для детей до шести лет. АОК отмечает, что больше детей воспользовались этой возможностью, но многие все еще ее упускают. В 2023 году только 45% застрахованных детей АОК дошкольного возраста прошли стоматологический осмотр.

Обязательная гигиена полости рта в детских садах?

Теперь, когда чистка зубов стала обычной процедурой во многих детских садах Мекленбург-Передней Померании после обеда, АОК выступает за то, чтобы эта практика стала обязательной во всех детских садах региона.

Несмотря на значительное снижение числа пломб у шестилетних детей в Мекленбург-Передней Померании, согласно данным АОК, анализ данных АОК Северо-Восток показывает, что каждый четвертый из этих детей все еще страдал от кариеса в прошлом году.

Несмотря на то, что АОК связывает снижение числа пломб с улучшением профилактических мероприятий и частыми осмотрами, только 45% застрахованных детей АОК дошкольного возраста воспользовались бесплатными стоматологическими осмотрами, которые стали более доступными в результате изменения закона в 2019 году. [АОК, АОК Северо-Восток]

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