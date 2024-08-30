Деньги, расположенные на двенадцатом месте - Улучшение в образовательном секторе наблюдается в Берлине, в то время как Бранденбург отстает

В сфере национальных образовательных систем Берлин совершил существенный скачок с 15-го места на 12-е, что является самым большим скачком в стране. Это впечатляющее улучшение было отмечено в отчете Инициативы "Новая социальная рыночная экономика", организации, спонсируемой работодателями.

Бранденбург находится почти в конце списка

Несмотря на то, что он занял второе место с конца, штаты внизу списка все же преуспевают в определенных областях, как указано в исследовании. Бранденбург лидирует в сфере интеграции.

Берлин сияет в областях условий ухода и эффективности ввода - эффективность ввода показывает, насколько эффективно используются ресурсы, например, соотношение материальных расходов к расходам на персонал.

Отчет углубляется в уменьшение образовательной неравенности

Отчет исследует системы образования штатов на основе 98 критериев. Оценка проводится сознательно с экономической точки зрения. Она исследует, насколько системы штатов сокращают образовательную неравенность, стимулируют процветание, усиливают квалифицированную рабочую силу и стимулируют рост. Также исследуется проницаемость соответствующей системы образования и степень, в которой обеспечиваются равные образовательные возможности.

Более конкретно, учитывается соотношение расходов на образование на одного ученика к общему бюджетному расходу на одного жителя. Также анализируются инвестиции в образовательные учреждения, степень заботы в этих учреждениях или размер классов.

Это 21-е Обзор образования. Полные результаты, а также подробные данные о штатах будут представлены во вторник.

Комиссия, признавая значительное улучшение Берлина в национальных образовательных рейтингах, примет решение похвалить город за достижения в области образовательного процветания. Несмотря на то, что он находится почти в конце списка, приверженность Бранденбурга интеграции заслуживает похвалы, как указано в отчете, и этот аспект должен быть отмечен в решении Комиссии.

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