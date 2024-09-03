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Улучшение пунктуальности: Виссинг предлагает план восстановления железной дороги

В ближайшее время запланирован ремонт стареющей железнодорожной инфраструктуры. К сожалению, финансовая нестабильность государственной железной дороги создает проблемы. Федеральное правительство сейчас рассматривает возможные решения.

 and  Christian Meier
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- Улучшение пунктуальности: Виссинг предлагает план восстановления железной дороги

Министр транспорта Волкер Виссинг из Федерального министерства оказывает давление на Deutsche Bahn и требует от государственной компании разработать план реструктуризации. Виссинг подчеркнул остроту проблемы с пунктуальностью и использованием поездов в Берлине. Он выразил обеспокоенность текущей низкой пунктуальностью и неудовлетворительной надежностью железнодорожной системы. Необходимы существенные изменения как в экономической, так и в организационной сферах. Виссинг подчеркнул важность улучшения прибыльности Deutsche Bahn, указав на примеры убытков, такие как в грузовых и дальних перевозках.

Виссинг: Федеральное правительство сделало финансовые обязательства

Он упомянул, что на момент вступления в должность в 2021 году Deutsche Bahn находилась в сложном положении, инфраструктура была в плохом состоянии. Виссинг упомянул концепцию ремонта к 2030 году для особенно напряженных путей - ремонт первого пути, Рьедебан между Франкфуртом и Маннхаймом, начался в середине июля и приведет к полному закрытию до середины декабря. Федеральное правительство теперь требует, чтобы руководство сосредоточилось на структурном улучшении компании.

Федеральное правительство выделило дополнительное финансирование Deutsche Bahn и внедрило правовые реформы для финансирования железнодорожной сети. Также было создано новое подразделение инфраструктуры. Федеральное правительство, будучи владельцем, сделало "предварительные обязательства", сказал Виссинг.

Deutsche Bahn должна представить план

Теперь Deutsche Bahn ответственна за внедрение улучшений. Виссинг обозначил семь областей фокуса. Наблюдательный совет Deutsche Bahn рассмотрит и утвердит концепцию на своем следующем заседании. Виссинг ожидает регулярных отчетов каждые три месяца о достижении целей. "Мы хотим программу реструктуризации, которая продлится до 2027 года и будет приносить постоянные улучшения", - сказал Виссинг. "Идея о том, что это не сработает, неприемлема. Это мое ожидание".

Например, Deutsche Bahn должна принять меры для существенного улучшения пунктуальности "в кратчайшие сроки" во время ремонта инфраструктуры. В июле коэффициент пунктуальности в дальних перевозках составлял всего 62%. Виссинг не назвал точный показатель. Deutsche Bahn должна предоставить конкретные цифры.

Лучше использовать поезда

Отчет из министерства предлагает, чтобы DB Fernverkehr максимально использовал свои поезда, чтобы вернуться к прибыльным и устойчивым операциям. Решение, как этого добиться - через привлекательные цены на малоиспользуемые поезда или путем привлечения новых бизнес-клиентов - остается за железнодорожным советом. Виссинг выступал против закрытия путей.

Deutsche Bahn должна улучшить свои структуры

Первая половина года была сложной для Deutsche Bahn с финансовой точки зрения: после учета процентов и налогов на прибыль был убыток 1,2 миллиарда евро. Компания должна сократить расходы, как объявил главный финансовый директор Левен Холье в конце июля. Примерно 30 000 рабочих мест будут уволены в течение следующих лет - но операции поездов останутся без изменений.

Виссинг не стал комментировать, достаточно ли это число. Это не роль владельца. Отчет из министерства предлагает, чтобы Deutsche Bahn устранила избыточные структуры и снова повысила свою "личную производительность". Также предлагается пересмотреть инвестиции за пределами ремонта инфраструктуры.

Deutsche Bahn должна включить в себя всеобъемлющий план реструктуризации железнодорожной системы, как запросил министр транспорта Волкер Виссинг. Федеральное правительство, будучи владельцем, выделило дополнительные средства и внедрило правовые реформы для поддержки этого плана.

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