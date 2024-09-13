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ЭкономикаНовости

Улучшение экономических настроений среди американцев из-за снижения инфляции.

Настоящий месяц граждане США испытывают возросший оптимизм в отношении американской экономики благодаря снижению темпов инфляции. Одновременно, избиратели видят более высокую вероятность победы вице-президента Камалы Харрис над бывшим президентом Дональдом Трампом на предстоящих выборах в ноябре.

 and  Anne Legman
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Улучшение экономических настроений среди американцев из-за снижения инфляции.

Последнее исследование, проведенное Университетом Мичигана, показало, что мнения американцев об экономике существенно улучшились в этом месяце, увеличившись на 2% по сравнению с августом. Это стало переломным моментом после нескольких месяцев стабильности, за исключением небольшого роста в сентябре. Этот положительный сдвиг поднял уровень оптимизма на 40% выше рекордного минимума, зафиксированного в июне 2022 года, когда наблюдалась высокая инфляция. Однако оптимизм все еще ниже, чем до пандемии.

По словам директора Surveys of Consumers университета, Джоанны Цу, "Индекс потребительского доверия достиг самого высокого уровня с мая 2024 года, что стало вторым месяцем подряд, когда он растет, и превзошел уровень августа примерно на 2%. Это улучшение в основном было обусловлено более благоприятными ожиданиями условий покупки длительных товаров, что связано с более благоприятным восприятием потребителями цен".

Исследование также показало, что как республиканцы, так и демократы все больше склоняются к тому, что победит Харрис, несколько дней после первого президентского дебата между Харрис и Трампом, который состоялся во вторник и был показан по ABC.

Американские потребители также стали более оптимистично смотреть на будущее инфляции. Согласно данным, ожидаемые показатели инфляции на следующий год снизились в сентябре в четвертый месяц подряд, достигнув самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться по мере необходимости.

Улучшение потребительского доверия, скорее всего, стимулирует различные секторы экономики, что может привести к увеличению деловой активности. Эта положительная тенденция в экономике может побудить больше инвестиций, делая это время привлекательным для бизнеса, чтобы расширяться или начинать новые проекты.

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