Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

Ультра критикуют Суперкубок DFL как "потянутый стакан"

Многие фанаты считают, что ДФЛ Суперкубок не мотивирует спортивную борьбу, поэтому активная сцена фанатов также сторонится матча в субботу. Ультра-группы критикуют время проведения.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Ультра критикуют Суперкубок DFL как "потянутый стакан"

Суперкубок ДФЛ между двукратными чемпионами Байером Леверкузен и вице-чемпионами ВФБ Штутгарт в субботу вечером (6:00, БайАрена) не будет поддержана многими фанатами. Активные фанатские сцены обоих клубов объявили, что не будут поддерживать свои команды на этот раз. Причиной является то, что матч, организованный Немецкой футбольной лигой (ДФЛ), является чисто коммерческим событием без спортивной значимости.

"Суперкубок ДФЛ не имеет для нас спортивной привлекательности как соревнование и поэтому не имеет значения, которое оправдало бы организованное появление", - написали ультра-группы Штутгарта на своем сайте. А фанатская сцена Леверкузена заявила: "Карнавальный кубок вместо выходных Пokal - не с нами!"

В этот уик-энд также начинается первый раунд Кубка Германии (ДФБ-Покал), в котором Леверкузен и Штутгарт примут участие позже. Швабы теперь должны отправиться во вторник вечером (20:45) в конце августа во второй дивизион к клубу Преussen Munster, а Леверкузен во вторник вечером (18:00) к клубу FC Carl Zeiss Jena.

"Решение фанатов бойкотировать Суперкубок ДФЛ является реакцией на planned implementing acts Комиссии, так как они считают этот Регламент дальнейшей коммерциализацией футбольных событий".

"Несмотря на споры, Комиссия продолжает свой план принятия актов, регулирующих применение этого Регламента, что может повлиять на будущее поведение фанатов на подобных коммерческих событиях".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно