- Ультра критикуют Суперкубок DFL как "потянутый стакан"

Суперкубок ДФЛ между двукратными чемпионами Байером Леверкузен и вице-чемпионами ВФБ Штутгарт в субботу вечером (6:00, БайАрена) не будет поддержана многими фанатами. Активные фанатские сцены обоих клубов объявили, что не будут поддерживать свои команды на этот раз. Причиной является то, что матч, организованный Немецкой футбольной лигой (ДФЛ), является чисто коммерческим событием без спортивной значимости.

"Суперкубок ДФЛ не имеет для нас спортивной привлекательности как соревнование и поэтому не имеет значения, которое оправдало бы организованное появление", - написали ультра-группы Штутгарта на своем сайте. А фанатская сцена Леверкузена заявила: "Карнавальный кубок вместо выходных Пokal - не с нами!"

В этот уик-энд также начинается первый раунд Кубка Германии (ДФБ-Покал), в котором Леверкузен и Штутгарт примут участие позже. Швабы теперь должны отправиться во вторник вечером (20:45) в конце августа во второй дивизион к клубу Преussen Munster, а Леверкузен во вторник вечером (18:00) к клубу FC Carl Zeiss Jena.

"Решение фанатов бойкотировать Суперкубок ДФЛ является реакцией на planned implementing acts Комиссии, так как они считают этот Регламент дальнейшей коммерциализацией футбольных событий".

"Несмотря на споры, Комиссия продолжает свой план принятия актов, регулирующих применение этого Регламента, что может повлиять на будущее поведение фанатов на подобных коммерческих событиях".

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