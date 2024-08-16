- Ульм надеется удивить Байерн кубком

Втородивизионный клуб SSV Ульм надеется на сенсацию в матче Кубка Германии против действующих чемпионов FC Бавария Мюнхен в пятницу (20:45 по центральноевропейскому времени, ZDF и Sky). "В кубке возможно все", - сказал тренер Ульма Томас Вёрле, чья команда явный аутсайдер.

Стадион Донауштадион полностью распродан, на матче будет 17 400 зрителей. Ульм выставит свой сильнейший состав. Новый тренер FC Бавария Винсент Компани впервые займет место на скамейке в официальном матче.

Еще один клуб Бундеслиги ТСГ Хоффенхайм также вступает в Кубок Германии в пятницу. В матче против клуба Регионаллиги Вюрцбург Киккерс (18:00 по центральноевропейскому времени, Sky) тренер Пеллегрино Матараццо не сможет рассчитывать на нескольких травмированных игроков. Кроме того, состав Хоффенхайма на новый сезон еще далек от завершения.

Несмотря на то, что Ульм также находится в Баварии, фанаты SSV Ульм с нетерпением ждут домашней встречи с FC Бавария Мюнхен. После матча в Ульме внимание Баварии переключится на Альянц Арена, где новый тренер Винсент Компани впервые появится на домашней скамейке в официальном матче.

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