Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Ульм надеется удивить Байерн кубком

Второй дивизионный SSV Ульм является явным аутсайдером в матче кубка против рекордных чемпионов FC Бавария Мюнхен. Но клуб не собирается сдаваться заранее - напротив.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Томас Вёåndле хочет выбить мощный ФК Байерн со второй лиги с новенькими из Ульма в DFB-ПОКАЛ.
Томас Вёåndле хочет выбить мощный ФК Байерн со второй лиги с новенькими из Ульма в DFB-ПОКАЛ.

- Ульм надеется удивить Байерн кубком

Втородивизионный клуб SSV Ульм надеется на сенсацию в матче Кубка Германии против действующих чемпионов FC Бавария Мюнхен в пятницу (20:45 по центральноевропейскому времени, ZDF и Sky). "В кубке возможно все", - сказал тренер Ульма Томас Вёрле, чья команда явный аутсайдер.

Стадион Донауштадион полностью распродан, на матче будет 17 400 зрителей. Ульм выставит свой сильнейший состав. Новый тренер FC Бавария Винсент Компани впервые займет место на скамейке в официальном матче.

Еще один клуб Бундеслиги ТСГ Хоффенхайм также вступает в Кубок Германии в пятницу. В матче против клуба Регионаллиги Вюрцбург Киккерс (18:00 по центральноевропейскому времени, Sky) тренер Пеллегрино Матараццо не сможет рассчитывать на нескольких травмированных игроков. Кроме того, состав Хоффенхайма на новый сезон еще далек от завершения.

Несмотря на то, что Ульм также находится в Баварии, фанаты SSV Ульм с нетерпением ждут домашней встречи с FC Бавария Мюнхен. После матча в Ульме внимание Баварии переключится на Альянц Арена, где новый тренер Винсент Компани впервые появится на домашней скамейке в официальном матче.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Состояние Кубка мира по турниру The Masters поддерживается.
Федеральные земли Германии

Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года. Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В ближайших событиях в лесу Тарандт планируется создать Центр Наук.
Федеральные земли Германии

Грилленбургский замок скоро превратится в научный центр

В окрестностях Дрездена, в лесу Тарандт, спрятаны исторические сокровища. Эта охотничья хижина первоначально была построена для Веттинера и впоследствии способствовала научно-исследовательским работам. Сейчас она просыпается после долгого сна.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Из-за вспышек африканской чумы свиней необходимо даже здоровым на вид свиньям провести эвтаназию.
Федеральные земли Германии

Удаление скота из-за ограниченности пространства: многочисленные животные подвергаются убою

Экономическая деятельность фермеров осложняется африканской свинкой, но на фермах по-прежнему остается скот. Возникает возможность убоя животных.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предупреждает просителей убежища в офисе refugee, чтобы воздерживаться от возвращения на родину без...
Федеральные земли Германии

Дебаты по вопросу о внутренних проверках беженцев, прибывших в страну недавно

Изредка появляются новости о том, что заявщики на убежище ненадолго возвращаются на родину. Точных данных о этом явлении нет. Распорядитель миграции предупреждает, что неправильное использование может привести к потере статуса защиты.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Состояние Кубка мира по турниру The Masters поддерживается.
Федеральные земли Германии

Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года. Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
На переднем плане разговоров и готовый снова широко повлиять: Знаменитый репер Snoop Dogg
Культура

Стинг сотрудничает с ним.

Доктор Дре объявляет о захватывающем сотрудничестве между музыкантами Стинг и Snoop Dogg, обещающее беспрецедентную музыкальную мешанину.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Антони Бликен, государственный секретарь США, обращается к СМИ в порту Ашдод на юге Израиля 1 мая...
Политика

Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль, чтобы выступить за освобождение пленных Газы и соглашение о прекращении огня

Госдеп объявил в пятницу, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Израиль в субботу с целью заключить запрещающее перемирие в Газе и договориться о соглашении по заложникам в условиях усиливающегося давления.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Дом в Мемфисе, Теннесси, известном как Грейслэнд
Общество

Женщина, обвиняемая в заговоре с целью ограбить поместье Элвиса Пресли

Орган правосудия обвиняет женщину из Миссури в попытке захватить владение и миллионное состояние Грейслэнда от потомков Элвиса Пресли в пятницу.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно