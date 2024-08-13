Украденные драгоценности возвращены в Зеленый Хранилище.

С блестящим ограблением преступники похищают ценные ювелирные изделия из Зеленого кабинета. Через пять лет они возвращаются. Три выдающихся предмета с крупными камнями по-прежнему отсутствуют.

Ювелирные изделия, похищенные из Исторического Зеленого кабинета в Дрездене почти пять лет назад и позже возвращенные, снова находятся в сокровищнице Саксонии. Государственные художественные коллекции Саксонии (СКД) выставляют их в невосстановленном виде, в том состоянии, в котором их вернули в декабре 2022 года.

"Мы рады и очень благодарны, сегодня прекрасный день для нас", - сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer, также от имени министра культуры Барбары Клепш (оба из ХДС), на презентации. Генеральный директор СКД Марион Акерманн назвала это "особенно прекрасный момент", который дает общественности "возможность изучить" их.

В специальном освещении витрины с ювелирными изделиями они блестят так же, как и те, которые не попали в руки грабителей. Повреждения видны только при близком рассмотрении. "Мы пока считаем, что все предметы восстановимы", - сказала Акерманн. Концепция для этого разрабатывается с международными экспертами. Однако они все еще являются вещественными доказательствами в ходе продолжающихся уголовных дел, связанных с этим случаем, который также вызвал международный резонанс.

Увеличенное время работы

Начиная с среды, посетители могут их увидеть, а начиная с четверга, время работы продлевается до 8:00 вечера. Доступ к реконструированным помещениям на первом этаже Резиденцшалосса возможен только с билетами на определенное время - СКД раздают 1000 бесплатных билетов онлайн начиная с этого момента.

Ограбление искусства 25 ноября 2019 года считается одним из самых spettakulär в Германии. Преступники похитили 21 уникальное историческое ювелирное изделие из бриллиантов и рубинов, причинив ущерб более чем на один миллион евро. Пять молодых людей из клана Реммо были приговорены к тюремным срокам Дрезденским региональным судом в мае 2023 года за кражу, а также поджог автомобиля для отступления в подземном гараже жилого здания и распределителя электроэнергии.

В конце процесса по рассмотрению доказательств они вернули большинство награбленного через своих адвокатов - но три выдающихся предмета с крупными камнями по-прежнему отсутствуют. Креtschmer и Акерманн надеются, что и они когда-нибудь вернутся и будут выставлены на своем первоначальном месте.

Возвращение похищенных ювелирных изделий, хотя большинство из них было возвращено, оставляет три выдающихся предмета с крупными камнями все еще отсутствующими, что указывает на продолжающееся уголовное расследование, связанное с ограблением. Вещественные доказательства, теперь выставленные в сокровищнице Саксонии, продолжают вызывать интерес, так как посетители приходят посмотреть на них во время продленного времени работы.

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