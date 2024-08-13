хищение произведений искусства - Украденные драгоценности возвращены в Зеленый хранилище в Дрездене

Украденные почти пять лет назад из Исторического Зеленого Кабинета в Дрездене и позднее возвращенные ювелирные изделия вновь находятся в Саксонской сокровищнице. Государственные художественные собрания Саксонии (СХС) выставляют их в настоящем, невосстановленном виде, в том состоянии, в каком они были возвращены грабителями в декабре 2022 года.

"Мы рады и очень благодарны, сегодня прекрасный день для нас", - сказал премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer, также от имени министра культуры Барбары Клепш (оба - ХДС), во время презентации. Генеральный директор СХС Марион Аккерманн назвала это "особенно прекрасным моментом", дающим публике "возможность увидеть" ювелирные изделия. В специальном освещении витрины они сияют так же, как и те, до которых грабителям не удалось добраться. Только при ближайшем рассмотрении можно заметить повреждения. "Мы пока считаем, что все изделия подлежат восстановлению", - сказала Аккерманн. Концепция для этого разрабатывается с участием международных экспертов. Однако они все еще являются вещественными доказательствами в ходе судебного процесса по этому громкому делу.

Открытие для публики с среды

С среды посетители смогут их увидеть, а с четверга часы работы будут продлены до 20:00. Доступ к реконструированным помещениям на первом этаже Резиденцшалосса возможен только по предварительной записи - СХС сейчас раздают 1000 бесплатных билетов онлайн.

**Художественное ограбление 25 ноября 2019 года считается одним из самых spettakulär в Германии. Преступники похитили 21 уникальное историческое ювелирное изделие из бриллиантов и рубинов, причинив ущерб более чем на миллион евро. Пять молодых людей из клана Реммо были приговорены к тюремному заключению Дрезденским региональным судом в мае 2023 года за кражу, а также поджог автомобиля для бегства в подземном гараже жилого здания и распределителя электроэнергии. В конце слушания по делу они вернули большинство награбленного через своих адвокатов, но три знаковых объекта с крупными камнями все еще отсутствуют. Креtschmer и Ackermann надеются, что они также когда-нибудь вернутся и смогут быть выставлены на своем первоначальном месте.

Посетители смогут увидеть возвращенные ювелирные изделия из Исторического Зеленого Кабинета в Дрездене начиная со среды. Эти драгоценности были украдены во время известного художественного ограбления в Дрездене 25 ноября 2019 года.

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